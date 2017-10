Trường hợp xấu nhất vẫn có điện phục vụ APEC

Không chủ quan, kể cả sai sót nhỏ

Đánh giá về tầm quan trọng của việc cung cấp điện xuyên suốt Tuần lễ cấp cao APEC 2017, trong buổi làm việc với PCT2 về các phương án đảm bảo điện cho APEC Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) ông Đặng Phan Tường cho rằng: “Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 5 – 11/11, đây là sự kiện hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn về kinh tế, chính trị, xã hội với sự có mặt của các lãnh đạo cấp cao và các tổ chức kinh tế hàng đầu thế giới. Vì thế, việc đảm bảo cung cấp điện là vô cùng quan trọng.”

Ngành điện cũng đã sẵn sàng phục vụ APEC

“Mọi sự chuẩn bị đã bắt đầu từ năm 2016, thậm chí, những văn bản đầu tiên cho khâu chuẩn bị đã có từ tháng 12/2015. Vì thế, đến bây giờ hoàn toàn có thể yên tâm, tuy nhiên cũng không nên chủ quan mà phải hết sức tập trung, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất, để đảm bảo tuyệt đối nguồn cung cấp và an toàn lưới điện, nguồn điện trong mọi tình huống”, ông Tường cho biết thêm.

Ngoài ra, ông Tường còn cho rằng: “Đây cũng là dịp để chúng ta rà soát lại toàn bộ hệ thống điện nói chung và hệ thống truyền tải điện ở khu vực Đà Nẵng và các khu vực lân cận. Sau rà soát, hệ thống cơ bản đã đáp ứng yêu cầu đề ra. Các đơn vị phải tăng cường nhân lực ứng trực ngày đêm.”

“Tổng Công ty Truyền tải điện 2 phải bám chặt 6 phương án tình huống đề ra để xử lý kịp thời, đảm bảo cấp điện trong mọi tình huống. Các máy móc thiết bị thay thế phải trong tư thế sẵn sàng và phối hợp tốt với các đơn vị liên quan làm tốt công tác chống khủng bố, chống phá hoại”, ông Tường nói.

Nhiều phương án khắc phục nếu có sự cố

Báo cáo về 6 kịch bản khác nhau và các phương án đảm bảo điện cho APEC, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2), ông Trần Thanh Phong cho biết: “Đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung và một số đơn vị liên quan đưa ra các phương thức vận hành phù hợp với tình hình thực tế, sẵn sàng nhận điện từ các trạm 500 kV Thạnh Mỹ, Dốc Sỏi và các trạm biến áp 220 kV Tam Kỳ, Hòa Khánh, Huế.”

“Ngoài ra, PTC2 đã chỉ đạo các trạm biến áp, Đội quản lý vận hành đường dây tăng cường kiểm tra, rà soát lưới điện, hoàn thiện khối lượng sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn xong trước ngày 29-10. Trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC, PTC 2 sẽ không tiến hành các công tác sửa chữa trên lưới và sẽ chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, nhân lực, thông tin liên lạc, phối hợp và sẵn sàng phối hợp xử lý sự cố với Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2 để kịp thời khôi phục nhanh sự cố.”, ông Phong cho biết thêm.

Cuối cùng, để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các trạm biến áp 220 kV trên địa bàn Đà Nẵng và các vùng phụ cận, ông Phong cho biết: “PTC2 đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng và công an các quận, huyện chuẩn bị tốt phương án phòng, chống khủng bố ảnh hưởng đến các tuyến đường dây 220-500 kV và trạm biến áp trên địa bàn, đồng thời tập trung kiểm soát chặt chẽ mọi người, phương tiện ra vào trong thời gian diễn ra hội nghị.”

Thế Hưng