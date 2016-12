Tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu, đạt 6,21%

Năm 2016, GDP tăng 6,21%, lạm phát bình quân 2,66%.

Báo cáo được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Nguyễn Chí Dũng công bố tại hội nghị trực tuyến Chính phủ và các địa phương diễn ra sáng nay (28/12) cho thấy, trong năm 2016, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 6,21%.

Con số này thấp hơn mức mục tiêu đặt ra là 6,7% và thấp hơn con số báo cáo với Quốc hội (6,3-6,5%). Tuy nhiên, mức tăng trưởng 6,21% đạt được trong năm nay vẫn cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng đạt được trong 6 tháng đầu năm là 5,52% và đạt mức cao nhất bình quân tăng trưởng 7 năm 2008 đến 2014 và cao hơn nhiều so với bình quân các nước trong khu vực.

Nguyên nhân chủ yếu do tăng trưởng âm của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trong những tháng đầu năm. Thứ hai là do sự sụt giảm của ngành khai khoáng, giá dầu thô giảm sâu.

Cả năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản từng bước phục hồi, đạt mức tăng trưởng 1,36%, công nghiệp – xây dựng tăng 7,57%; dịch vụ tăng trưởng cao 6,98%. Theo đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, sự phục hồi của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cho thấy nỗ lực lớn.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2016 tăng 0,23% so với tháng trước và tăng 4,74% so với tháng 12/2015, bình quân năm 2016 so với năm 2015 tăng 2,66%. Lạm phát cơ bản tháng 12 tăng 1,87% so với tháng 12/2015, bình quân cả năm tăng 1,83% so với năm trước.

Cũng theo báo cáo của Bộ KHĐT, tính đến ngày 20/12/2016, tổng phương tiện thanh toán tăng 16,47% so với cuối năm 2015; huy động vốn tăng 16,88%, tín dụng tăng 16,46%.

Cũng trong năm nay, cả nước đã có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 891.094 tỷ đồng, tăng 16,2% về số lượng doanh nghiệp và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ 2015.

Về thu, chi ngân sách Nhà nước, tính đến ngày 15/12, tổng thu cân đối NSNN đạt 93% dự toán, trong khi tổng chi ngân sách đạt 89,2% dự toán.

Tổng vốn FDI thực hiện đến ngày 26/12 ước 15,8 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2015, trong khi tổng vốn đăng ký đạt 24,4 tỷ USD, tăng 7,1%.

Tổng số vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài ký kết đạt khoảng 5,38 triệu USD, tăng 1,4 lần so với năm 2015. Ước cả năm giải ngân đạt 3.700 triệu USD, bằng 80,4% mức giải ngân năm 2015.

Theo đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, như vậy, trong năm 2016 đã có 12/13 chỉ tiêu cao hơn số báo cáo Quốc hội, kể cả xuất nhập khẩu. Chỉ có 1 mục tiêu xấp xỉ số báo cáo Quốc hội, thiếu hụt 0,09% đó là GDP.

“Con số này phải cập nhật để cuối năm có được con số chốt lại một cách chính xác”, Thủ tướng yêu cầu và bày tỏ tin tưởng, những số liệu trên đã được thống kê trên tinh thần làm việc nghiêm túc của các cơ quan.

Bích Diệp