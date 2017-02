Sushi bọc vàng giá hơn 2 triệu đồng/cuộn

Thứ Sáu (3/2) vốn là ngày lễ Setsubun ở Nhật Bản. Trong ngày này, các gia đình sẽ ném đậu hạt để xua đuổi ma quỷ và đón may mắn cho năm mới. Tuy nhiên, truyền thống này đã mờ dần, thay thế bằng phong tục ăn một cuộn sushi may mắn được gọi là ehomaki, nghĩa là “sushi chỉ hướng”. Khi ăn, người Nhật Bản sẽ hướng cuộn sushi này về hướng được cho là đem lại may mắn.

Tại Nhật Bản hiện có hàng trăm, hàng nghìn loại ehomaki khác nhau, nhưng danh hiệu loại ehomaki đắt nhất đang thuộc về “Tokusen Kaisen Jyuni Hitoe Maki”.

“Tokusen Kaisen Jyuni Hitoe Maki” là cuộn sushi được bọc một lớp vàng mỏng sang trọng.

Ngoài rong biển và cơm, loại ehomaki này còn bao gồm 12 món thủy hải sản được lựa chọn cẩn thận từ khắp nơi trên đất Nhật như: cá ngừ Oma, cá nóc Hyogo, mực Nagasaki, bào ngư Miyazaki, trứng cá trích muối Hokkaido, tôm Ehime, cá hồi ngâm nước tương Hokkaido,...v...v...

Tất cả các loại thủy hải sản cao cấp này được đầu bếp gói ghém khéo léo vào một cuộn sushi duy nhất. Giá của cuộn ehomaki sanh chảnh này là 10.800 yen Nhật (tương đương hơn 2 triệu đồng/cuộn).

