Sau Tết, giá các mặt hàng thiết yếu giảm 30%

Huế:

Sau những ngày có nắng to đến hôm nay 1/2, thời tiết ở Huế đã có mưa trở lại nên lượng người đi mua ở các chợ giảm mạnh. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại các chợ ở trung tâm TP Huế như: chợ Đông Ba, Bến Ngự, An Cựu, chợ Xép Thuận Lộc,… giá bán lẻ các mặt hàng thiết yếu như rau xanh, củ quả đang có xu hướng giảm từ 20-30% so với trước Tết.

Đây là lần đầu tiên, thị trường rau củ hạ giá so với các lần tăng kỷ lục trước đây do các đợt mưa lớn và bão lũ gây thiệt hại nặng về rau màu tại các tỉnh miền Trung.

“Thời điểm này hầu hết nơi trồng rau màu đang thu hoạch cho nên giá rau sẽ rất rẻ và trong vài ngày tới giá rau sẽ còn hạ hơn nữa”, bà Nguyễn Thị Xuân, người bán rau tại chợ Bến Ngự nói.

Rau xanh và củ quả được bán rất nhiều, giá giảm mạnh nhưng vẫn ế ẩm

Theo đó, giá thịt lợn, thịt bò đã trở về mức cân bằng so với ngày thường, cụ thể: sườn lợn có giá 100 nghìn đồng/kg, thịt ba chỉ 80 nghìn đồng/kg, thịt thăn 100 nghìn đồng/kg, thịt bò giữ mức 250 nghìn đồng/kg. Còn thịt gia cầm giá vẫn ổn định, gà ta có giá 120 nghìn đồng/kg, vịt có giá 90 nghìn đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Lành, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Đông Ba cho biết: “Cách đây hai ngày, tức ngày mồng 3 Tết, giá thịt lợn tăng vọt tăng từ 30 - 50 nghìn đồng/kg, nhưng đến hôm nay hầu hết giá các loại thịt đã trở lại bình thường”.

Bên cạnh đó, thị trường các loại trái cây sau Tết đã ổn định lại, các mặt hàng trái cây “hút khách” trước Tết cũng đã có hàng lại. Các loại trái cây đã đa dạng, phong phú trên các sạp hàng như: mãng cầu 70 nghìn đồng/kg, thanh long 30 nghìn đồng/kg, quýt 35 nghìn đồng/kg,… và các loại hoa thì giảm từ 10-20% so với trước đây.

Chợ Xép phường Thuận Lộc, TP Huế vắng khách hàng sau Tết

Năm nay, lượng hàng về các chợ phục vụ Tết Đinh Dậu đảm bảo ổn định, các mặt hàng thiết yếu được cung cấp đầy đủ về số lượng và tăng chất lượng. Nhưng so với mọi năm, sức mua còn rất yếu, chợ rất vắng người qua lại, các quầy hàng từ đồ khô cho đến đồ tươi sống vẫn rất ế ẩm.

Nhiều loại trái cây, hoa trước tết “hút hàng” sau Tết đã có hàng trở lại, tuy nhiên giá đã giảm

Các mặt hàng tươi sống vẫn được cung cấp đầy đủ

Hoa tươi cũng đã có

Nhiều khu chợ dọn ra nhưng vắng lặng

Vắng khách mua, chợ giảm giá từ 10-30% so với trước Tết

Quỳnh Nga – Đại Dương