Sắm thêm 25 xe sang phục vụ Hội nghị APEC

Theo hợp đồng mới được ký kết giữa MBV và Bộ Ngoại giao, lô xe 25 chiếc Mecerdes Benz S-Class (S 400 L) hạng sang sẽ được bàn giao hoàn tất vào tháng 8/2017 để kịp phục vụ Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại TP. Đà Nẵng vào tháng 11/2017.

Những chiếc xe đời mới được sắm để phục vụ các nguyên thủ quốc gia tới tham và làm việc tại Việt Nam

Theo thông tin, 25 xe trên sẽ được bổ sung vào hệ thống xe lễ tân Nhà nước, xe phục vụ nghi thức ngoại giao phục vụ Lãnh đạo nước ngoài đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

APEC 2017 được kỳ vọng sẽ tiếp đón Lãnh đạo nhà nước của 21 nền kinh tế thành viên, 2000 Bộ trưởng và quan chức cấp cao, 3.000 nhà báo và phóng viên cùng 5.000 doanh nghiệp.

Mercedes-Benz S-Class là mẫu xe sang được nhiều nước ưa chuộng để chuyên chở các chính sách, VIP với sự an toàn tuyệt đối. Dòng xe này được trang bị các công nghệ như túi khí đai an toàn giúp giảm thiểu chấn thương cho hành khách ở hàng ghế sau, hay hệ thống phòng ngừa va chạm CPA Plus với chức năng hỗ trợ phanh tự động.

Vào năm 2006, MBV cũng đã bàn giao 115 chiếc E-Class cho Văn phòng Chính phủ để chuyên chở các Lãnh đạo của các nền kinh tế, Bộ trưởng và các Nhân viên cấp cao tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2006 tại thủ đô Hà Nội. Hiện giá trên thị trường mỗi xe Mecerdes Benz S 400 L vào khoảng từ 3,8 đến 4,2 tỷ đồng.

Nguyễn Tuyền