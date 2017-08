Rau Đà Lạt khan hàng, tăng giá cao

Lâm Đồng:

Hiện nay TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đang trong đợt cao điểm mùa mưa, cũng là thời kỳ thu hoạch chính các loại nông sản đặc trưng của địa phương. Mưa kéo dài liên tục làm nhiều diện tích rau trồng ngoài trời bị ngập úng, hư thối... dẫn đến sản lượng rau sụt giảm.

Khan hiếm hàng, nhiều loại rau Đà Lạt tăng giá cao

Do sản lượng giảm, trong khi nhu cầu lại tăng nên giá rau tăng gấp đôi so với vài tuần trước đây. Cụ thể, bắp cải xanh tăng từ 4.000 - 5000 đồng/kg tăng lên 8.000 - 10.000 đồng/kg, súp lơ xanh từ 12.000 đồng/kg tăng lên khoảng 20.000 đồng/kg, súp lơ trắng từ 8.000 - 10.000 đồng/kg nay cũng tăng lên khoảng 12.000 đồng/kg, xà lách cô rôn hiện có giá khoảng 15.000 đồng/kg, tăng 5.000 - 7.000 đồng/kg so với tháng trước.

Giá súp lơ xanh Đà Lạt tăng cao so với tháng trước

Nhiều loại rau khác cũng tăng nhẹ như cải bó xôi, mồng tơi, đậu cô ve, cà chua, ớt….. Dù bán được giá cao nhưng các mặt hàng nông sản Đà Lạt vẫn không đủ cung ứng cho thị trường.

Theo dự đoán của nhiều hộ trồng rau tại Đà Lạt, tình hình khan hiếm rau xanh và giá tăng cao sẽ còn kéo dài trong tháng tới. Vì thời tiết mưa nhiều khiến sản lượng rau ngoài trời bị hư hại nhiều, không đạt sản lượng cao.

Minh Anh