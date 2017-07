Nước hoa 2 triệu đồng, bán 25.000 đồng vẫn truy xuất được mã vạch

Truy mã vạch thoải mái

Trong vai người đi mua nước hoa tại cửa hàng chuyên kinh doanh mỹ phẩm tại chợ Kim Biên, phóng viên được giới thiệu 2 loại nước hoa Acquadi Gio và Gucci. Do được người quen giới thiệu nên phóng viên mua 2 chai nước hoa trên với giá 50.000 đồng.

"Ở đây chị bán hàng xách tay em ạ. Do không tốn chi phí về mặt bằng nên chị bán với giá rẻ như vậy. Em cứ lấy hàng về bán thoải mái. Em cứ giới thiệu với khách đây là hàng chính hãng và có mã vạch để khách kiểm tra thoải mái. Do lần đầu tiên em mua nên chị bán đồng giá 25.000 đồng/chai. Sau này em mua nhiều chị sẽ để cho giá rẻ hơn. Em cứ về bán theo giá trên mạng hoặc giảm giá vài trăm ngàn cho khách theo mã vạch là nhanh lời lắm", chị M. - tiểu thương chợ Kim Biên cho hay.

Những mã vạch để phân định hàng thật giả cũng bị các tiểu thương làm giả cách hết sức tinh vi

Để thử nghiệm, phóng viên đã dùng phần mềm truy xuất mã vạch hai chai nước hoa trên và kết quả ngoài sức tưởng tượng. Sau khi truy xuất mã vạch, chai Gucci được mua với giá 25.000 đồng có giá niêm yết là 1.512.000 đồng và chai Aquadi Gio có giá 1.860.000 đồng (?!).

Với kết quả này, nếu khách hàng không thông thạo về nước hoa sẽ phải mua phải những loại nước hoa kém chất lượng với giá cao gấp mấy chục lần.

Hai chai nước hoa PV mua với giá 25.000 đồng/chai và được các tiểu thương bán với mức giá từ 500.000 - 700.000 đồng

Sau khi kiểm tra mã vạch hai chai nước hoa trên đã hiện lên mức giá gần 2 triệu đồng

"Mua hàng của chị, em cứ truy xuất nguồn gốc bằng mã vạch thoải mái nha. Tuy vậy, do em mới bán nên em cứ nói là mới bán nên giảm giá 50% cho khách so với mã vạch cho khách an tâm. Ngoài ra, em có thể áp dụng chương trình mua 2 tặng 1. Em yên tâm, bán nước hoa kiểu gì cũng lời, mỗi ngày bán 1 chai là lời to rồi", bà T. (shop nước hoa tại quận 10) cho biết.

Không chỉ ở cửa hàng trên, nhiều nơi kinh doanh nước hoa tại TPHCM cũng cam kết bán hàng thật và khách hàng có thể thoải mái truy xuất nguồn gốc mã vạch. Việc này khiến người tiêu dùng đã khó phân biệt hàng giả nay còn khó phân biệt hơn.

Dễ bị viêm gia, cháy da

Lý giải cho thực trạng nước hoa siêu rẻ trên, ông Phạm Văn Huỳnh (chuyên gia hoá chất) cho biết: "Thực chất những loại nước hoa trên chỉ được làm từ cồn, hoá chất và tinh dầu. Tuỳ theo mùi mà các cơ sở sản xuất chiết xuất theo từng liều lượng tinh dầu cụ thể. Nếu làm theo phương pháp này thì để sản xuất 100ml nước hoa chỉ tốn từ 5 -7 ngàn đồng. Khi làm số lượng lớn có thể rẻ hơn. Do vậy, các cơ sở bán nước hoa với giá vài chục ngàn đồng sau khi tính cả chi phí bao bì thì vẫn còn lời".

Còn bác sĩ Văn Thế Trung (chuyên khoa da liễu tại TPHCM) khuyến cáo việc dùng nước hoa không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến việc viêm da mãn tính. Hàng năm cả nước tiếp nhận hàng ngàn ca dị ứng với nước hoa giả, nhẹ thì bị sạm da, nặng thì viên loét.

Các loại nước hoa giả chủ yếu được làm từ tinh dầu và cồn

"Nước hoa giả, nhái thường chứa các hoạt chất như urine có trong nước tiểu, vi khuẩn, hóa chất chống đóng cặn, alcohol và Eau de Perfume… Chính những hoá chất này sẽ gây nguy hiểm cho người sử dụng. Vị trí viêm da khi tiếp xúc với nước hoa là cổ tay, sau tai, gáy, cổ. Sau khi chữa khỏi những chỗ này có thể để lại vết thâm hay sẹo, vì đây là những vị trí rất nhạy cảm với hóa chất, nhiều bệnh nhân bị kích ứng như da nóng rát và ửng đỏ... Đôi khi có thể tạo thành những mảng phát ban đỏ, sưng phù nề và nổi bóng nước", bác sĩ Trung cho biết.

Theo bác sĩ Trung, để tránh mua phải những loại nước hoa giả, người dùng cần lưu ý: nước hoa nhái được thiết kế giống hệt về tên, nhãn mác, kiểu dáng và có mùi rất giống với nước hoa thật. Vì thế để hạn chế thấp nhất việc mua nhầm sản phẩm nhái thì người tiêu dùng nên cẩn trọng.

Sử dụng các loại nước hoa giả có thể dẫn đến viêm da cấp hoặc lở loét.

Để tránh phải hàng giả, khách hàng nên mua hàng ở những nơi uy tín, yêu cầu cung cấp hoá đơn, chứng từ nhập khẩu. Nhìn kỹ màu sắc vỏ và chai nước hoa, phông chữ, độ sắc nét, lỗi chính tả, ngữ pháp. Mã số trên vỏ hộp và chai nước hoa thật phải cùng 1 con số như nhau.

Tiếp đó cần phải kiểm tra màu sắc, độ trong suốt của chai thuỷ tinh. Nước hoa thật có hình dáng, đường nét, độ dày của chai cũng như những dòng chữ in nổi hoặc chìm rõ ràng, luôn có một lớp chống sốc bao quanh chai, bên cạnh đó, chất thủy tinh phải trong, mỏng và không có bọt khí. Trên bao bì chai nước hoa thật thường có các ký hiệu đặc biệt: hạn sử dụng, hình tái chế hoặc các kí hiệu cấm đối với sản phẩm, hàng giả sẽ không có các ký hiệu này hoặc nếu có sẽ không rõ nét.

Nước hoa thật ở dưới đáy chai đều in đầy đủ thông tin về nước hoa như nồng độ, dung tích, tên nước hoa, nhà sản xuất. Nước hoa thật có độ trong rõ ràng và thường không có bất cứ cặn bã ở bên trong. Phân biệt dựa trên giá cả, nước hoa thật dù là chai mini sẽ có giá khoảng 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng.

Quốc Cường