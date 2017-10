Nhặt được 2000 đồng tiền đánh rơi, mua vé số Power6/55 trúng ngay 5,7 tỷ Jackpot 2

Người trúng xổ số không cần che mặt

Nhặt tiền rơi, mua vé số trúng tiền tỷ

Ông Phan Quốc Thuỷ một hôm đi làm về ghé đổ xăng thì nhặt được 2000 đồng của ai đánh rơi. Nghĩ tiền tìm đến mình, nên ông đã đi mua vé số Vietlott. Trước nay thỉnh thoảng ông Thuỷ cũng mua của người bán dạo, nhưng từ khi Vietlott mở các điểm bán hàng chính thức tại các tỉnh miền Trung thì ông thích mua ở đại lý phát hành vé hơn, vì được chọn con số như ý và vì mua ở đại lý thì ông được tư vấn về cách chơi vé số tự chọn kỹ lưỡng hơn.

Tờ tiền nhặt được có con số cuối cùng trên serie là "30" nên ông đã chọn con số này vào dãy số mình mua. Thế rồi ông trúng Jackpot 2 với giá trị 5,7 tỷ đồng. Tiền tỷ đã đến với ông dễ như trở bàn tay. Tuy kết quả mở thưởng Jackpot 2 mà ông trúng không có con số 30, nhưng nhiều người vẫn tấm tắc mãi, vì con số 30 ấy lại nằm ở vị trí cuối cùng trên dãy số của kết quả Jackpot 1.

Trúng 5,7 tỷ đồng sau khi mua vé số tự chọn Power 6/55, không chỉ ông Thuỷ mà người dân sinh sống tại đây cũng có cảm tình hẳn với Power 6/55. Họ có cảm giác như sắp chạm được vào giấc mơ tỷ phú chỉ sau một đêm như ông Thuỷ. Jackpot 2 nổ ở Kontum đã làm nức lòng người chơi và người dân tại đây. Về phần mình, với nguyện vọng chia sẻ may mắn cho những người xung quanh, ông Thuỷ đã trao ngay 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, và ông đã chọn điểm bán hàng 917 Hùng Vương - nơi bán tờ vé số may mắn cho ông - làm địa điểm trao quà sẻ chia.

May mắn khi mua vé số ở điểm bán hàng may mắn

Với việc phát hành vé trúng Jackpot cho khách hàng, điểm bán hàng của Vietlott tại số 917 Hùng Vương, TT Plei Kần, huyện Ngọc Hồi đã được ghi danh vào danh sách các điểm bán hàng may mắn. Trong lễ trao thưởng cho ông Phan Quốc Thuỷ, đại diện Vietlott cũng đã trao chứng nhận điểm bán hàng may mắn cho chủ đại lý bán ra tờ vé số này. Tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai - thành phố có liên tục 2 giải Jackpot trong 2 kỳ mở thưởng liên tiếp - theo các chủ điểm bán hàng của Vietlott cho biết, những "Điểm bán hàng may mắn" thường rất hút khách sau khi được công nhận.

Người trúng giải trao phần quà làm từ thiện

Việc mua vé số ở điểm bán hàng chính thức rõ ràng là hay hơn mua vé số bán dạo. Ở ngay trường hợp của ông Phan Quốc Thuỷ, khi vé số tự chọn Vietlott quay số mở thưởng, ông cũng chưa biết mình trúng Jackpot - cho đến khi điểm bán hàng gọi điện hồ hởi chúc mừng ông.

Kon Tum nằm trong danh sách các thị trường mà Vietlott mở rộng kinh doanh vừa qua. Thị trường Kon Tum được triển khai từ 29/9, thế mà chỉ trong vòng chưa đến một tháng, Jackpot đã nổ ra tại đây với tấm vé phát hành từ đại lý thuộc tỉnh này. Khu vực Tây Nguyên liệu có "bừng lên" may mắn như Đồng Nai vừa rồi? Không biết trước được, chỉ biết rằng người dân Kon Tum nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung đang rất háo hức với Jackpot của Power 6/55, của Mega 6/45 sau khi người đồng hương của họ chạm được vào tiền tỷ nhờ Vietlott.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc trúng các giải Jackpot là được sắp đặt trước. Riêng ông Phan Quốc Thủy chia sẻ: “Thì cũng khó cho mọi người, những giải thưởng Jackpot lớn như vậy người ta chỉ đọc và tìm hiểu được qua mạng nhưng đến khi mình là người trúng rồi và trải qua quá trình trao thưởng thì thấy Vietlott rất minh bạch, rõ ràng”

Châu Tuyền