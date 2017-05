Người Việt vẫn dè dặt xuống tiền mua ô tô dù giá giảm mạnh

Theo thống kê mới nhất của Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 4/2017 doanh số bán xe toàn thị trường đạt 21.942 xe giảm 18% so với tháng 3/2017 và giảm 15% so với tháng 4/2016.

Mặc dù giá xe giảm rất mạnh, nhưng doanh số bán xe thực tế tháng 4 giảm 18% so với tháng 3/2017. Thị trường đang chững lại, khác với biến động mạnh của giá cả xe trên thị trường.

Đáng lo, doanh số xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi giảm 36% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 16.453 xe, giảm 10% so với tháng trước. Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.489 xe, giảm 35% so với tháng trước. Đây là dấu hiệu thị trường đang giảm nhiệt, tâm lý người tiêu dùng đang chờ đợi năm 2018 xe ô tô rẻ để xuống tiền.

Theo VAMA, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 4/2017 tăng 1,4% so với cùng kì năm ngoái (khoảng 1.230 xe). Tính đến hết tháng 4/2017, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 5% trong khi xe nhập khẩu tăng 24% so với cùng kì năm ngoái.

Cụ thể, xe lắp ráp trong nước tiêu thụ đạt 62.760 xe, giảm 3.300 xe so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó, xe nhập khẩu tiêu thụ đạt 23.900 xe, tăng 4.600 xe so với cùng kỳ năm trước. Xe nhập tiếp tục giành thị phần áp đảo khi tăng tỷ lệ tiêu thụ toàn thị trường lên gần 28% so với hơn 22,5% của cùng kỳ năm ngoái.

Từ đầu năm đến nay, giá xe tại thị trường Việt Nam liên tục có biến động. Các thương hiệu xe hơi, đặc biệt là xe lắp ráp trong nước liên tục điều chỉnh giảm giá từ vài triệu đến chục triệu đồng, thậm chí có loại xe giảm gần trăm triệu đồng/chiếc. Đi đầu là các thương hiệu xe Mazda, Kia, Nissan, Mitsubishi và Ford...

Theo nhìn nhận của các chuyên gia, đây là chiến lược cạnh tranh giành thị phần, kích cầu và buộc người tiêu dùng bỏ tiền mua xe ngay từ thời điểm này thay vì tâm lý chờ đợi năm 2018, giá xe rẻ mới xuống tiền.

Mới đây, Nissan Việt Nam đã công bố giảm giá bán lẻ rất mạnh ở nhiều phân khúc. Trong đó cả 3 phiên bản mẫu crossover của Nissan X-trail trong tháng 5 đều được giảm giá. Cụ thể Nissan X-Trail 2.0 2WD giảm 65 triệu đồng (từ 998 triệu đồng xuống còn 933 triệu đồng).

Nissan X-Trail 2.0 SL 2WD giảm 45 triệu đồng, từ 1,048 tỷ đồng xuống còn 999 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất X-Trail 2.5 SV 4WD giảm tới 85 triệu đồng từ 1,2 tỷ đồng xuống còn 1,11 tỷ đồng.

Hãng Trường Hải cũng liên tục công bố các mức giá mới của các dòng xe Mazda và Kia do Trường Hải lắp ráp theo kiểu "mỗi tuần một giá".

Không nằm ngoài "cơn lốc" giảm giá chung của thị trường, Ford Việt Nam cũng giảm giá nhiều dòng xe như: Ford Focus trong tháng 3 và tháng 4 đã giảm 59 triệu đồng. Ford Ranger mẫu bán tải từng "làm mưa, làm gió" ở thị trường Việt Nam cũng đã giảm từ 15 đến 20 triệu đồng theo từng phiên bản.

Ngoài các liên doanh lớn, các thương hiệu xe nhập khẩu cũng bắt tay vào đợt giảm giá chinh phục thị trường. Suzuki, Renault, Mitsubishi cũng bắt đầu điều chỉnh giảm và ưu đãi giá xe.

Trong tháng 4, Suzuki đã phải giảm giá toàn bộ xe bán ra tại Việt Nam, trong đó, chiếc Vitara giảm tới gần 100 triệu đồng. Mitsubishi cũng giảm toàn bộ giá xe bán ra trong tháng 4, riêng chiếc Pajero Sport được giảm tới 80 triệu đồng đi kèm quà tặng. Còn các mẫu xe Renault cũng bắt đầu mở rộng thị phần dù còn ít ỏi của mình ở các thành phố lớn.

Còn hai đại diện lớn của liên doanh lắp ráp ô tô Việt Nam là Toyota và Honda lại khá "im hơi, lặng tiếng" trong các chiến dịch giảm giá dòng xe tầm thấp. Các mẫu như Vios, Altis (Toyota) hay Fortuner giảm không nhiều. Còn với Honda Việt Nam giá xe CR-V đã có thời điểm giảm gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, đây vẫn là dòng xe hạng B, mức giá vẫn khá cao đối với nhiều người.

Nguyễn Tuyền