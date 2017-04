Người cũ của DongA Bank đặt chân vào HĐQT PNJ

Việc ông Lê Trí Thông vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Qúy Phú Nhuận – PNJ đã được cổ đông thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên 2017 diễn ra ngày 27/4.

Cổ đông chất vấn về kế hoạch kinh doanh của PNJ

Theo tài liệu trình cổ đông, năm 2016, tổng doanh thu của PNJ đạt 8.720 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2015. Riêng doanh thu trang sức bán lẻ tăng 26%. Con số này góp phần đưa lợi nhuận gộp cả năm lên khoảng 1.381 tỷ đồng, tăng 21% so với 2015; lợi nhuận trước thuế đạt 608 tỷ đồng, tăng 220% so với năm trước đó.

PNJ cũng vừa kết thúc hoạt động kinh doanh quý 1/2017 với tổng doanh thu 3 tháng đầu năm đạt 3.135 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ 2016, trong đó doanh thu các cửa hàng hiện hữu tăng 25%, góp phần đưa lợi nhuận gộp công ty đạt 542 tỷ đồng, tăng 31%, đồng thời lợi nhuận trước thuế đạt 308 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ.

Mục tiêu của cả năm 2017, HĐQT PNJ cho biết sẽ đạt tổng doanh thu trên 10.000 tỷ đồng, trong đó, doanh thu bán lẻ đạt 5.350 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 751 tỷ đồng.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ cho biết, để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc bổ sung nhân sự cấp cao, công ty cũng sẽ phát triển chiều sâu ngành hàng kinh doanh cốt lõi; tiếp tục phát triển tối đa hệ thống phân phối, đặc biệt là đẩy mạnh hơn tại thị trường còn tiềm năng.

Để huy động vốn cho việc mở rộng hệ thống bán lẻ, PNJ đã thông qua việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ hơn 9,8 triệu cổ phiếu, nâng tổng vốn điều lệ lên 1.081 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động được sẽ được dùng cho việc đầu tư và bổ sung vốn lưu động cho 40 cửa hàng mới...

Tại đại hội, 100% các nội dung được thông qua, trong đó, cổ đông đồng thuận bầu cử HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ mới, bao gồm: Bà Cao Thị Ngọc Dung, ông Nguyễn Vũ Phan, bà Nguyễn Thị Cúc, bà Phạm Vũ Thanh Giang, ông Lê Trí Thông. Trong đó, HĐQT đề cử bà Cao Thị Ngọc Dung tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT PNJ, đồng thời, ông Lê Trí Thông đảm trách cương vị Phó Chủ tịch HĐQT PNJ nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Công Quang