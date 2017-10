Nghệ An: Mở cầu cảng Vissai, đón tàu 70.000 tấn

Dự buổi lễ mở cầu cảng có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Tập đoàn xi măng The Vissai…

Lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Tập đoàn xi măng The Vissai bấm nút mở cầu cảng Vissai tại Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc, Nghệ An)

Cầu cảng Vissai số 1 dài 2.000m, có khả năng tiếp nhận tàu 70.000 tấn vào bốc xếp hàng hóa. Trước mắt, cảng phục vụ cho việc vận chuyển Clinker và xi măng của Công ty CP xi măng Sông Lam đến các cảng nội địa và xuất khẩu. Giai đoạn 2 khi hoàn thành sẽ biến nơi đây thành cảng tổng hợp, trở thành cảng biển quốc tế đa dụng. Với độ sâu tự nhiên 9m, cầu cảng Vissai có thể phục vụ cho tàu trên 100.000 tấn cập cảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Nghệ An. Cùng với hệ thống cảng trong Cụm cảng Cửa Lò, Cảng biển Quốc tế Vissai Nghệ An là cửa ngõ giao thương, là đầu mối giao thông quan trọng, phục vụ vận chuyển, trao đổi hàng hóa của tỉnh Nghệ An với các tỉnh trong cả nước và các nước trên thế giới bằng đường biển.

Việc hoàn thành đưa vào khai thác cảng biển nước sâu sẽ tạo thành một chuỗi kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đồng bộ, đa dạng, năng động, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh cho tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Cầu cảng Vissai Nghi Thiết có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 70.000 tấn cập cảng bốc dỡ hàng hóa. Trong ảnh là tàu KM VANCOUVER mang quốc kỳ Canada - con tàu quốc tế "xông đất" cầu cảng Vissai

Ông Hoàng Mạnh Trường - Chủ tịch Tập đoàn xi măng The Vissai khẳng định quyết tâm, nỗ lực của đơn vị trong đầu tư vận hành hiệu quả các công trình mà tập đoàn đang triển khai tại Nghệ An. Tập đoàn cũng đề nghị Chính phủ, các bộ ngành quan tâm đầu tư hệ thống âu chắn sóng, bảo vệ hệ thống cảng biển.

Tàu KM VANCOUVER mang quốc kỳ Canada có trọng tải 63.000 tấn là tàu quốc tế đầu tiên “xông đất” cầu cảng Vissai Nghi Thiết. Con tàu này sẽ có 4 ngày để tiếp nhận clinker xi măng của tập đoàn The Vissai.

Hoàng Lam