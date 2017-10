Mua vé số giúp đồng nghiệp, tiện tay mua cho mình, trúng ngay 225.000 USD

Ông Ravuth Chhim bất ngờ trúng giải nhất trị giá 225.000 USD khi mua vé số giúp đồng nghiệp và tiện tay mua luôn cho mình. (Nguồn: Insidenova)

Theo nhiều nguồn tin cho hay, mới đây, ông Ravuth Chhim đã mua vé số Mega Millions cho một nhóm đồng nghiệp của công ty mình tại số 9103 Mathis Avenue, Manassas và ông cũng đã mua một vé xổ số cào cho chính mình.

Và may mắn rằng, vé xổ số cào loại In The Money mà ông Chhim mua là vé số trúng giải nhất trị giá 225.000 USD.

“Tôi đã cào nó và khi biết mình trúng giải, tôi thực sự sốc”, ông Chhim nói.

Theo một tờ báo của Virginia, tỷ lệ thắng giải nhất như ông Chhim là 1 trong 1.060.800 vé số. Đặc biệt, trang báo này đưa tin rằng vẫn còn một giải nhất nữa của loại vé số cào In The Money này chưa được trao thưởng.

Hồng Vân

Theo Insidenova