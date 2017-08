Mua ô tô bên thế chấp giữ giấy tờ gốc: Chờ ý kiến Thủ tướng

Theo ông Mai Tiến Dũng, nếu giao bản gốc và tài sản cho người thế chấp, thì các ngân hàng không thể bảo đảm khi chuyển nhượng tài sản, ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Trong thời gian gần đây, hoạt động cho vay tiêu dùng, trong đó có cho vay để mua sắm ô tô tăng trưởng mạnh mẽ. Thậm chí, người mua có thể vay đến 75% giá trị xe và thời gian vay tới 7 năm, ngân hàng sẽ giữ giấy tờ gốc và cung cấp cho chủ phương tiện bản photo có công chứng bằng các thoả thuận dân sự.

Tuy nhiên, mới đây có trường hợp người vay mua ô tô giữ giấy tờ công chứng bị cảnh sát giao thông (CSGT) phạt vì không đem theo Giấy Đăng ký xe bản gốc. Theo Cục CSGT thì chủ sở hữu phương tiện cần phải xuất trình giấy tờ gốc khi CSGT yêu cầu.

Chiều ngày 3/8, trao đổi tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, tại Nghị định 163 có quy định khi thế chấp, bên đi thế chấp vẫn được quyền nắm giữ giấy tờ các tài sản này, trong khi đó Bộ luật Dân sự cho rằng: Việc thế chấp tài sản để vay, còn bên nhận thế chấp có quyền nắm giữ giấy tờ phương tiện đó nếu có trong thoả thuận vay mượn giữa 2 bên.

NHNN đã nhận thấy được vấn đề khó khăn, bên nhận thế chấp vẫn nắm giữ giấy tờ đó, có thể chuyển nhượng, mua bán, cầm cố, cầm đồ, nên các ngân hàng thương mại (NHTM) khi cho vay khó kiểm soát, dẫn đến nợ xấu phát sinh.

Do đó, NHNN đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Bộ Công an, Bộ Tư pháp cho phép người điều khiển giao thông được dùng bản sao, có xác nhận của tổ chức tín dụng và đề nghị Bộ Công an không xử phạt. Hiện các cơ quan liên quan đang phối hợp xử lý vướng mắc này.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, hiện nay các NHTM đang thực hiện tốt việc khuyến khích người tiêu dùng mua ô tô trả góp. Nếu giao bản gốc và tài sản cho người thế chấp, thì các ngân hàng không thể bảo đảm khi chuyển nhượng tài sản, ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

"Khi có thông tin này, Thủ tướng đã chỉ đạo giao Bộ Tư pháp rà soát toàn bộ thủ tục theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Khi chính thức có ý kiến bằng văn bản, Văn phòng Chính phủ sẽ thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tới các cơ quan báo chí", ông Dũng khẳng định.

Bích Diệp