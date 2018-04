Lỗ luỹ kế trên 2.300 tỷ đồng, lãnh đạo Đạm Hà Bắc đang nhận thù lao thế nào?

Nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

Tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của Công ty CP Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc – mã DHB), kiểm toán viên nhấn mạnh, tại thời điểm cuối năm 2017, nợ ngắn hạn của DHB đang lớn hơn tài sản ngắn hạn 476,7 tỷ đồng, lỗ luỹ kế 2.331,1 tỷ đồng.

“Các nội dung này cho thấy các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty”, tổ chức kiểm toán lưu ý.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính này vẫn được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục. Ban Tổng giám đốc DHB tin tưởng rằng, công ty này vẫn có thể cân đối được dòng tiền để thanh toán các khoản nợ khi đến hạn và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường.

Đồng thời, DHB cho biết, Tập đoàn Hoá chất (Vinachem) đã cam kết tiếp tục thực hiện đồng bộ toàn diện các giải pháp để hỗ trợ công ty này ổn định, phát triển kinh doanh, đảm bảo khả năng trả nợ.

Lãnh đạo Đạm Hà Bắc chỉ nhận thù lao dưới 5 triệu đồng/tháng

Theo BCTC hợp nhất, trong năm 2017, DHB lỗ 606 tỷ đồng, giảm lỗ so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao 241 tỷ đồng. Con số lỗ này cũng đã giảm gần 42% so với mức lỗ hơn 1.051 tỷ đồng vào năm 2016, trong đó, giãn khấu hao làm giảm lỗ được 407 tỷ đồng.

Cũng trong năm vừa rồi, tổng tài sản của DHB giảm hơn 200 tỷ đồng (chủ yếu là giảm tài sản dài hạn); vốn chủ sở hữu giảm 606,7 tỷ đồng (tương ứng giảm hơn 58%). Chỉ tiêu tăng lại là nợ phải trả, tăng 406,6 tỷ đồng (tăng 4,6%) lên 9.276 tỷ đồng.

Trong năm 2017, lao động bình quân của DHB giảm 290 người, tương ứng giảm gần 18% so với năm 2016. Tổng quỹ lương giảm làm tiết kiệm chi phí tiền lương được 6 tỷ đồng.

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT của DHB nhận mức thù lao 4 triệu đồng/tháng và Uỷ viên HĐQT là 3 triệu đồng/người/tháng. Thành viên Ban Kiểm soát nhận thù lao 2 triệu đồng/người/tháng. Mức thù lao này dự kiến sẽ giữ nguyên trong năm 2018 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Lên kế hoạch lỗ thêm gần 721 tỷ đồng, xin hàng loạt cơ chế

Để giúp công ty duy trì, ổn định sản xuất, từng bước vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay tiến tới thoát lỗ, DBH đã đưa ra một loạt kiến nghị đến các cấp quản lý để tháo gỡ khó khăn.

Cụ thể, DHB đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại tăng hạn mức vay vốn lưu động để đảm bảo dòng tiền. Mặt khác, đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Than Khoáng sản (TKV) giãn thời gian thanh toán tiền than và đảm bảo nguồn cung cấp than khi công ty gặp khó khăn về dòng tiền.

Doanh nghiệp này còn đề nghị Chính phủ trình Quốc hội sửa luật thuế 71 năm 2014 theo hướng đưa mặt hàng phân bón vào đối tượng điều chỉnh của Luật thuế giá trị gia tăng với thuế suất từ 0 đến 5%, sửa đổi cách tính thuế xuất khẩu đối với phân bón sản xuất từ than.

Ngoài ra, DHB đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và các ngân hàng đồng tài trợ cho dự án xem xét cơ chế giãn nợ, giảm lãi suất tiền vay cho công ty. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo TKV giảm giá bán than cho công ty trên tinh thần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn và hợp tác lâu dài.

Dự kiến, phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của DHB sẽ diễn ra vào ngày 21/4/2018 tới. Đáng chú ý, tại phiên họp này, ban lãnh đạo DHB sẽ trình thông qua kế hoạch lỗ 720,6 tỷ đồng trong năm nay.

Sau khi lên sàn vào tháng 7 năm ngoái, cổ phiếu DHB của Đạm Hà Bắc không thu hút đước sự quan tâm của giới đầu tư. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DHB hiện chỉ có giá 1.600 đồng và không có giao dịch.

Bích Diệp