Kiếm gần 820 triệu đồng/ngày nhờ cho thuê nhà để quay phim

Dù chỉ được thuê để quay mặt tiền, ngôi nhà này vẫn được thuê với giá 36.000 USD/ngày. (Nguồn: Youtube)

Trong khi đa số mọi người không muốn người lạ vào nhà mình, có những người lại cho rằng đó là một việc có thể kiếm được bộn tiền.

Theo đó, những người chủ nhà ở Los Angles này đang ngày càng thấy lợi ích của việc có căn hộ ngay sát thủ phủ điện ảnh Hollywood. Theo Real Deal, mỗi chủ nhà sẽ kiếm được khoảng 36.000 USD/ngày, một doanh nghiệp môi giới cho thuê bất động sản chia sẻ.

Tờ Business Insider cho biết, các khách thuê nhà và chủ sở hữu cũng sử dụng những hình ảnh được quay trong ngôi nhà để quảng cáo khi bán, cho thuê hay tổ chức sự kiện theo chủ đề các chương trình đã từng được quay tại đó.

Cho dù đôi ngũ quay phim chỉ quay ngôi nhà trong một cảnh, một ngày hay một tuần, chủ sở hữu ngôi nhà vẫn sẵn sàng chèn thông tin của họ trên màn hình để có thể quảng cáo mọi lúc.

Theo Business Insider, Danny Gerardi, chủ sở hữu ngôi nhà số 11947, phố Iredell, Studio City, ngôi nhà được quay trong chương trình truyền hình thực tế “Keeping Up With The Kardashians”, cho biết ông đã nhận được đến 36.000 USD/ngày chỉ để quay mặt ngoài ngôi nhà.

Hơn thế nữa, ngôi nhà của ông đã được quay trong suốt 7/10 năm phát sóng chương trình truyền hình này.

Được biết, ngôi nhà của Gerardi rộng 7.000 m2 với 7 phòng ngủ được trang hoàng lộng lẫy cũng đã được thuê để quay các chương trình truyền hình “Chelsea Lately”, phim truyền hình “True Blood”, “American Horror Story”, “Chuck” hay thậm chí một chương trình quáng cáo của Victoria's Secret.

Gerardi nói rằng, mức giá cho thuê ngôi nhà của ông thường dao động từ 10.000 – 30.000 USD mỗi ngày, tùy thuộc vào chương trình và đội ngũ sản xuất. Nhưng ông cũng phải trả đến 30% hoa hồng cho chính quyền địa phương nơi đó.

Ofria, một người cũng cho thuê căn nhà rộng gần 690 m2 trên đường Ostronic Drive, Woodland Hills trong hơn 10 năm chỉ để sản xuất phim cho biết, ông thường cho thuê với giá 3.000 – 10.000 USD/ngày, tùy thuộc vào chương trình và phim được quay trong nhà hay ngoài trời.

Có thể thấy ngành công nghiệp bất động sản này đang trở nên rất thu hút tại Mỹ, tuy nhiên không phải ngôi nhà nào cũng có thể "hái ra tiền" nhờ vào việc cho thuê quay phim. Chỉ với những ngôi nhà có kiến trúc và thiết kế phù hợp với chương trình, bộ phim mới lọt vào mắt xanh của các đạo diễn. Nhiều đạo diễn và nhà sản xuất cho rằng, việc tìm đúng được ngôi nhà để quay cũng như tìm đúng một người diễn viên phù hợp với vai diễn vậy.

Hồng Vân

Theo Business Insider