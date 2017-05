Khách sạn Kim Liên bắt đầu báo lãi sau khi về tay bầu Thụy giá “nghìn tỷ”

Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên (KLH) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Sau khi chi cả nghìn tỷ đồng để mua lại phần lớn cổ phần Khách sạn Kim Liên, bầu Thụy tiếp tục phải xử lý khoản lỗ lũy kế tại công ty này từ thời gian trước để lại.

Theo đó, mặc dù doanh thu trong năm vừa qua tăng nhẹ gần 3% so với năm trước đó, đạt 128,3 tỷ đồng song do giá vốn tăng hơn 15% (chiếm tỉ trọng hơn 82% doanh thu) nên lợi nhuận gộp năm 2016 của KLH chỉ còn 22,9 tỷ đồng, bằng 69% năm 2015. Doanh thu hoạt động tài chính giảm còn bằng một nửa so với năm 2015, đạt chưa tới 1,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong năm vừa rồi, chi phí bán hàng giảm còn 509,5 triệu đồng (bằng khoảng 41% năm 2015), chi phí quản lý doanh nghiệp cũng chỉ dừng ở mức 15,6 tỷ đồng (giảm hơn 74% so với năm trước). Do đó, so với mức lỗ thuần 25,7 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh của năm 2015, trong năm ngoái, KLH đã có lãi hơn 8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản lỗ khác cũng đã giảm đáng kể so với năm 2015 (chỉ còn lỗ gần 550 triệu đồng, tương đương với khoảng 6% của mức lỗ năm 2015). Do đó, tổng kết lại công ty vẫn có lãi gần 7,5 tỷ đồng so với mức lỗ gần 34 tỷ đồng của năm trước.

Mặc dù vậy, do những hệ lụy của các năm trước để lại, dòng tiền trong năm 2016 của KLH vẫn ghi nhận âm hơn 28 tỷ đồng. Lỗ lũy kế đến cuối năm 2016 còn hơn 26 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2016, tổng tài sản của KLH ở mức 67,5 tỷ đồng, giảm 12,9 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng giảm tới 16% trong năm. Tổng nợ phải trả cũng giảm mạnh 52% còn 18,8 tỷ đồng.

Một thông tin đáng chú ý là theo thông báo ngày 14/11/2016 của Chi cục thuế quận Đống Đa, Cục thuế TP Hà Nội thì Du lịch Kim Liên còn nợ ngân sách Nhà nước số tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất gần 9 tỷ đồng, trong đó, tiền chậm nộp tính trong năm 2016 là 817,5 triệu đồng, tiền chậm nộp các kỳ trước lên tới gần 8,2 tỷ đồng.

Với số vốn điều lệ gần 69,6 tỷ đồng, hiện tại, Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup đang là cổ đông lớn nhất tại KLH với vốn góp 36,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 52,4%; ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GP Bank) nắm 26,9%. Các cổ đông còn lại gồm Công ty Tài chính Bưu điện, Công ty CP Đầu tư dầu khí Toàn cầu (GP.Invest) và các đối tượng khác.

Hiện tại, ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty này. Hồi cuối năm, bầu Thụy đã chi 1.000 tỷ đồng (gấp 9 lần mức giá khởi điểm) để mua lại cổ phần từ SCIC, trở thành cổ đông lớn nhất sở hữu trên 52% vốn KLH.

KLH là đơn vị sở hữu tổ hợp khách sạn Kim Liên nằm trên khu đất “vàng” rộng 3,5 ha trên phố Đào Duy Anh, với 9 tòa nhà gồm 433 phòng và 5 nhà hàng. KLH được thuê khu đất tại vị trí đắc địa này từ năm 1993, với thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất hàng năm.

Bích Diệp