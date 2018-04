Khách giữ 30% giá trị căn hộ nếu chưa nhận được sổ hồng

Ba nhóm nguyên nhân chính khiến việc cấp giấy chứng nhận chậm cho dân gồm vướng các thủ tục pháp lý; chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính chưa đầy đủ, thế chấp dự án tại ngân hàng; xây dựng công trình sai quy hoạch hoặc xây sai thiết kế được duyệt. Thậm chí, nhiều chủ đầu tư có các dự án chung cư cao cấp ngay trung tâm TP.HCM cũng dây dưa, chây ì trong việc thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (giấy chứng nhận) cho người mua.

Điều này ảnh hưởng lớn đến việc giao dịch dân sự; nhiều người cần vốn kinh doanh sản xuất phải tìm đến nguồn tín dụng đen với lãi suất cao. Bác Lê, chủ sở hữu một căn hộ dự án ngay Q.Tân Bình cho biết: Từ năm 2010, bác cùng nhiều gia đình khác đã chuyển về nhà mới để sinh sống. Nhưng đã gần 10 năm vẫn chưa được cấp sổ hồng mặc dù chủ đầu tư đã hứa hẹn nhiều lần. Với 3% giá trị căn hộ bác còn giữ lại để chờ chủ đầu tư giao sổ không đủ tạo “áp lực” buộc những doanh nghiệp này phải gấp gáp trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý để xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cư dân. Vì thế gia đình bác cùng nhiều gia đình khác vẫn trong tình trạng mòn mỏi chờ đợi nhất là những lúc cần vốn để làm ăn nhưng không đủ điều kiện thế chấp, nên ngân hàng không cho vay.

Tuy nhiên, với những dự án có chủ đầu tư uy tín thì việc bàn giao nhà, làm sổ chủ quyền cho cư dân không đáng e ngại. Hiện nhiều chủ đầu tư đã mạnh dạn đưa ra cam kết cấp chủ quyền cho khách hàng chỉ sau 1 năm nhận nhà. Điều khoản này được đưa thẳng vào hợp đồng để người mua có cơ sở pháp lý sau này và củng cố niềm tin cho khách hàng khi quyết định xuống tiền.

Đơn cử như dự án Oriental Plaza, 685 Âu Cơ, Q.Tân Phú, TP.HCM. Đây là dự án mà chủ đầu tư đảm bảo khách mua tại thời điểm này sẽ được nhận nhà ngay và được nhận sổ hồng sau 6 tháng.

Cụ thể, Chủ đầu tư cho biết khách hàng mua Oriental Plaza sau khi thanh toán 50% sẽ được nhận nhà ở ngay. Khách mua sẽ được giữ lại số tiền tương ứng với 30% giá trị căn hộ nếu sau 6 tháng kể từ khi ký hợp đồng mua bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu từ chủ đầu tư.

Ví dụ, nếu khách hàng mua căn hộ 2 PN giá 2,1 tỷ sẽ thanh toán hơn 1 tỷ để nhận nhà. Nếu sau 6 tháng kể từ khi ký hợp đồng với chủ đầu tư mà chưa nhận được sổ hồng, chủ căn hộ đã mua sẽ không thanh toán tiếp cho chủ đầu tư nữa. Phần thanh toán này tương ứng với 30% giá trị căn hộ là 630 triệu đồng.

Ngoài ra chủ đầu tư còn liên kết với ngân hàng, như Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Thuận với Liên Việt Post Bank, tài trợ dự án cam kết sẽ hỗ trợ cho vay trong 15 năm, lên đến 70% giá trị căn hộ, dành riêng cho khách mua căn hộ giai đoạn này.

Vị trí thuận tiện để an cư, đầu tư dài lâu

Riêng đối với khách hàng thanh toán 95% giá trị căn hộ đợt một ngay khi ký hợp đồng sẽ được giảm trực tiếp vào giá bán là 3% giá trị căn hộ.

Ngoài hệ thống pháp lý vững chắc, Oriental Plaza còn sở hữu chuỗi tiện ích đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng ngay sau khi bàn giao.

Hiện Big C đã hoạt động tại 2 tầng thương mại khối đế Oriental Plaza với tổng diện tích hơn 12.000m2. Đây là siêu thị có quy mô lớn thứ 4 của Big C tại TP.HCM và chỉ đứng sau BigC An Lạc, Miền Đông và Pandora (Trường Chinh).

Siêu thị Big C và trung tâm thương mại hiện diện ngay ở khối đế đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, dịch vụ

Bên cạnh đó, tại dự án cũng sử dụng rất nhiều khoảng diện tích thương mại để đầu tư tiện ích cho dân cư trong đó có cửa hàng Coffee House, trung tâm Gym & Fitness tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống an ninh 24/7, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi nhiệt đới, đường dạo nội khu, hệ thống cây xanh điều hòa không khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, tầng hầm Orient Plaza có tổng diện tích 18.000 m2, đủ phục vụ chỗ đậu xe cho toàn bộ cư dân và khách hàng.