Hiện đại hóa hoạt động xổ số tại Việt Nam

Công nghệ thay đổi hàng giờ

Ngành xổ số, vui chơi giải trí có thưởng ở Mỹ, các nước châu Âu, Đông Nam Á…luôn chú trọng đến cải tiến công nghệ theo hướng hiện đại hóa, bắt kịp sự phát triển chung của nền công nghệ, khoa học tiên tiến thế giới.

Các tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực này phải thay đổi công nghệ gần như hằng ngày, hằng giờ để tạo ra những trò chơi, những loại hình xổ số mới lạ, hẫp dẫn đáp ứng thị hiếu giải trí ngày càng cao của người chơi.

Công nghệ càng hiện đại thì tính minh bạch, chuẩn xác theo đó cũng sẽ được nâng cao. Với lĩnh vực xổ số, khi công nghệ hiện đại được áp dụng thì từ khâu phát hành vé, quay số cho đến thẩm định số trúng và trả thưởng sẽ đạt độ chính xác cao, tạo nên độ tin cậy đối với người chơi.

Công nghệ tiên tiến từ nhà cung cấp

Tại Việt Nam, khi Vietlott xuất hiện, hai sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 và Max 4D của đơn vị này đã tạo ra cơn sốt trên thị trường xổ số. Thành công ấy có được trước hết nhờ sự hiện đại, minh bạch của loại hình xổ số tự chọn và hơn cả là nhờ ở yếu tố công nghệ tiên tiến hiện nay.

Ảnh: Vé số tự chọn xuất hiện tại Việt Nam và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người chơi.

Đối tác cung cấp toàn bộ máy móc, thiết bị, kỹ thuật cũng như đào tạo cho Vielott là tập đoàn Berjaya đến từ Malaysia với bề dày kinh nghiệm trong ngành xổ số tự chọn. Tập đoàn này đã có mặt ở hầu hết các nước có ngành xổ sổ phát triển như Mỹ, Malaysia, Philippine… Hơn thế, công nghệ mà Berjaya cung cấp luôn hiện đại, tiên tiến.

Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) giữa Vietlott và Berjaya, Berjaya sẽ cung cấp toàn bộ thiết bị, máy móc, phương tiện kỹ thuật để in vé, quay số cho sản phẩm Mega 6/45 và Max 4D cũng như các sản phẩm xổ số tự chọn khác trong tương lai.

Sự hiện đại mà Berjaya mang đến cho Vietlott trước hết là loại giấy để in vé Mega 6/45 và Max 4D. Giấy in vé là loại giấy đặc chủng, phát hành riêng. Loại giấy này khó tẩy xoá. Bên cạnh đó, công nghệ tiên tiến đã giúp cho vé số Mega 6/45 hay Max 4D khó có thể bị làm giả vì trên vé số ghi rõ ngày, giờ, mã máy, mã nhân viên bán vé, kèm theo đó là mã vạch bảo mật nên nhân viên bán vé, chủ đại lý cũng không can thiệp thay đổi được số đã chọn.

Ảnh: Người chơi dò kết quả quay số mở thưởng tại điểm bán hàng.

Berjaya đã thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu hiện đại trong đó nổi bật nhất là TTDL chính và TTDL dự phòng. TTDL chính phục vụ hệ thống xổ số điện toán hoạt động mỗi ngày. Để phòng những rủi ro xảy ra, TTDL dự phòng được đưa vào để hoạt động nhằm tránh những trường hợp có sự cố khách quan (thiên tai lũ lụt,..) tại TTDL chính hoặc TTDL chính cần phải bảo trì, bảo dưỡng.

Hà Anh