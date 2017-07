Hải quan cho phép chuyên gia BMW tiếp cận kiểm tra tình trạng lô xe nằm tại cảng

Cùng với việc các chuyên gia kỹ thuật được tiếp cận lô hàng xe BMW đang nằm tại cảng này, được biết Tập đoàn Sime Darby Motors (SDM) thuộc Sime Darby Berhad (Malaysia) - cổ đông lớn nhất của Công ty Euro Auto, đại lý bán xe BMW chính hãng tại Việt Nam cũng có cuộc gặp chính thức với Bộ trưởng Bộ Tài chính về vụ việc liên quan.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Đức, ông Karsten Engel, Tổng giám đốc phụ trách ASEAN của Tập đoàn BMW bày tỏ, Tập đoàn đã không xuất khẩu vào Việt Nam từ 7 tháng nay, khoảng 700 ô tô trị giá 15 triệu Euro đang bị giữ ở cảng. Số xe này đã nằm ở cảng nhiều tháng nay và không có bất cứ điều kiện bảo quan nào theo quy trình bảo quản xe mới, vì vậy ngày một giảm phẩm cấp một cách xót xa.

“Chúng tôi muốn vụ này sớm được giải quyết để số ô tô này không phải bị huỷ”, ông Karsten Engel nhấn mạnh.

Khẳng định vụ việc không phải do Tập đoàn BMW tại Đức mà là do 1 số người ở đại lý Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, việc thay đại lý là cần thiết.

“Chúng tôi sẽ điều tra xử lý nghiêm để bảo vệ môi trường tốt cho các nhà đầu tư khác, đảm bảo quyền lợi. Đồng thời, tôi sẽ yêu cầu Hải quan cho phép Tập đoàn vào bảo dưỡng thiết bị, để số ô tô còn lại trị giá 15 triệu Euro không hư hỏng”, Thủ tướng nói và cũng cho biết, việc này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Lô hàng thuộc sở hữu của BMW AG gồm 470 ô tô nhãn hiệu BMW, 78 ô tô nhãn hiệu MINI và 56 chiếc BMW Motorrad đang bị tạm dừng thông quan tại cảng từ ngày 1/12/2016.

Vào ngày 30/11/2016, Bộ tài chính đã có văn bản hỏa tốc, yêu cầu Tổng cục Hải quan ngừng thông quan toàn bộ số xe BMW hàng nhập khẩu của Công ty cổ phần ô tô Âu Châu (Euro Auto).

Theo Bộ Tài chính, trong quá trình thanh kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với hoạt động nhập khẩu ô tô nguyên chiếc, Euro Auto đã có một loạt vi phạm như tự ý tiêu thụ hàng hóa (là lô hàng ô tô nhập khẩu BMW) khi chưa được cơ quan Hải quan địa phương cho thông quan trong thời gian được giao bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan theo quy định.

Công ty này không cung cấp được Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và các hồ sơ, chứng từ, tài liệu của ô tô BMW từ công ty nhập khẩu, có dấu hiệu gian lận, lừa dối khách hàng. Đặc biệt, Công ty Euro Auto được xác định đã sử dụng tài liệu giả như hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại... để nhập khẩu lô xe BMW.

Vào tháng 11/2013, Sime Darby Motors (SDM), Sime Singapore Ltd đã mua 89,15% cổ phần của Công ty Europe Automobiles Corp Holdings Pte Ltd (EACH) - nơi đang nắm giữ quyền kiểm soát 82,98% tại EAC, với giá 93,73 triệu RM (tiền Malaysia), tương đương 29,59 triệu USD.

Tiếp đó, SDM tiếp tục mua thêm 16,02% cổ phần của EAC từ hai cá nhân khác với giá 20,219 triệu RM. Sau các thương vụ liên quan, SDM nắm khoảng 90% cổ phần tại EAC.