Doanh thu PVN giảm hơn một trăm ngàn tỷ đồng so với năm 2015

Như vậy, so với năm 2015, tổng doanh thu năm 2016 của PVN đã giảm trên 107.000 tỷ đồng và giảm hơn 290.000 tỷ đồng so với tổng doanh thu năm 2014. Số nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn năm 2016 đạt 90.200 tỷ đồng giảm gần 25.000 tỷ đồng so với năm 2015.

Năm 2016, doanh thu PVN giảm mạnh do giá dầu giảm hơn 15 USD/thùng so với dự toán thu đề ra

Về giá trị sản xuất công nghiệp năm 2016, PVN ước đạt 490.000 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm. Đáng nói, năm 2016, sản lượng dầu thô khai thác trong nước đạt 15,2 triệu tấn (vượt 1,18 triệu tấn - 21%) so với mức Quốc hội giao (14,02 triệu tấn), số thu mỗi thùng dầu thô năm 2016 chỉ đạt 45 USD/thùng giảm 15 USD/mỗi thùng so với dự toán Quốc hội duyệt là bình quân 60 USD/thùng.

Theo báo cáo của Tập đoàn này, năm 2016, đã có ba mở dầu khí mới là Phong Lan Dại- 1X, Cá Tầm- 4X, Bạch Hổ- 47. Cũng trong năm, PVN cũng đưa ba công trình mới vào khai thác gồm: công trình RC-9 (lô 09-1) đưa vào khai thác từ ngày 06/6/2016 (vượt tiến độ 1 tháng 9 ngày so với kế hoạch đề ra); mỏ Thiên Ưng đưa vào khai thác ngày 19/12/2016; Sư Tử Trắng pha 1 đưa vào khai thác ngày 30/12/2016.

Về khai thác dầu,năm 2016 PVN khai thác đạt 17,23 triệu tấn, vượt 1,19 triệu tấn (vượt 7,4%) so với kế hoạch năm, trong đó khai thác dầu ở trong nước đạt 15,2 triệu tấn, vượt 1,18 triệu tấn (vượt 8,4%); khai thác dầu ở nước ngoài đạt 2,03 triệu tấn, vượt 0,6% và Khai thác khí đạt 10,61 tỷ m3, vượt 1,0 tỷ m3 (vượt 10,4%).

Sản xuất xăng dầu năm 2016 cũng đạt 6,87 triệu tấn, vượt 1,18 triệu tấn (vượt 21%) so với kế hoạch năm. Sản xuất điện đạt 21,2 tỷ kWh, vượt 930 triệu kWh (vượt 4,6%) so với kế hoạch năm.

Nguyễn Tuyền