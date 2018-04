Cổ phiếu PDR: Quả ngọt cho những ai kiên nhẫn, chờ đợi và tin tưởng!

Không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường, cổ phiếu PDR cũng đã có quảng thời gian đối mặt với nhiều khó khăn khi mà kết quả kinh doanh của Công ty sụt giảm trước sự đóng băng của thị trường bất động sản (BĐS). Đặc biệt, năm 2013 có thể được xem là năm khó khăn nhất của PDR với kết quả kinh doanh đạt thấp nhất từ khi niêm yết. Giá cổ phiếu trên sàn khi đó có lúc lùi về vùng 6,500 đồng/cp (giá đã điều chỉnh).

Thậm chí 4 năm sau đó, đến tận cuối năm 2016, cổ phiếu PDR cũng chỉ giao dịch đâu đó trên vùng giá 10,000 đồng/cp. Điều tích cực là tính thanh khoản cổ phiếu PDR ngày một cải thiện cho thấy nhà đầu tư bắt đầu tin tưởng vào tương lai tốt đẹp hơn.

Rồi thực tế cũng không để cho nhà đầu tư phải đợi chờ lâu hơn, từ đầu năm 2017, cổ phiếu PDR bắt đầu lăn bánh rồi tăng tốc. Từ mức giá 11,840 đồng/cp, cổ phiếu PDR đã miệt mài đi lên bất chấp sự “co giật” đến từ thị trường chung. Đến nay (12/04), cổ phiếu PDR đã chạm mốc 40,600 đồng/cp, ghi nhận mức tăng trưởng hơn 240% so với đầu năm 2017. Khối lượng giao dịch bình quân cũng tăng mạnh, đạt hàng triệu đơn vị mỗi phiên.

Diễn biến cổ phiếu PDR từ đầu năm 2017 đến nay:

Kết quả này rõ ràng là quả ngọt dành cho cổ đông PDR sau một thời gian dài kiên nhẫn chờ đợi và đặt trọn niềm tin vào doanh nghiệp. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là điều gì đã giúp cổ phiếu PDR bay cao như vậy và tương lai phía trước thì sao?

Câu trả lời cho diễn biến giá hiện tại nằm ngay trong kết quả kinh doanh kỷ lục 2017.

Có thể nói, năm 2017, Ban Điều hành PDR đã rất nỗ lực để hiện hóa các mục tiêu của Công ty, trong đó đánh chú ý là phương án tái cơ cấu các dự án hiện tại: Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, phát triển đầu tư, kinh doanh các dự án mới, tìm kiếm các cơ hội đầu tư trung dài hạn, tập trung các dự án hợp tác công tư (dự án PPP); Đẩy nhanh hoàn thiện công tác xây dựng dự án The EverRich Infinity, dự án Millennium, nhanh chóng hoàn tất bán hàng dự án, mang lại nguồn thu lớn cho công ty. Tính đến năm 2017, Công ty đã hoàn tất bán khoảng 97% trên tổng số 764 sản phẩm căn hộ ở và căn hộ văn phòng dự án The EverRich Infinity, khoảng 85% trên tổng số 1,057 sản phẩm dự án.

Kết quả, PDR đạt được doanh thu thuần gần 1,327 tỷ đồng cho năm 2017, dù giảm nhẹ so với năm trước nhưng biên lãi gộp thì lại tăng đáng kể. Lãi ròng gần 440 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 80% so với năm 2016, ghi nhận mức cao nhất đơn vị này có được từ khi thành lập. So với kế hoạch đề ra trong năm 2017 (336 tỷ đồng), PDR đã vượt 31% chỉ tiêu.

Năm 2017, Công ty đã tập trung vào hoạt động nâng cấp hệ thống quản lý theo chuẩn mực quốc tế nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Công ty đã thực hiện phân cấp, phân quyền quản lý cụ thể rõ ràng, các quy định, quy trình hoạt động cùng hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành được cập nhật nâng cấp theo hướng tinh gọn dễ làm, dễ áp dụng tạo thuận lợi tối đa cho tác nghiệp, vận hành.

Song song với việc nâng cấp hệ thống quản lý, Công ty cũng đã triển khai dự án nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm vào quản trị doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả hoạt động. Dự án nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đã triển khai giai đoạn 1 năm 2017 và sẽ tiếp tục được thực hiện giai đoạn 2 trong năm 2018. Việc tái cấu trúc các phòng ban và chính sách nhân sự cũng được PDR đặt lên trọng tâm hàng đầu trong năm vừa qua.

Ngoài ra, một nỗ lực lớn được nhìn thấy qua con số nữa đó là PDR đã trả hết tất cả các khoản nợ vay, lãi vay trên 4,300 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á và các trái chủ. Đến cuối năm 2017, PDR đã không còn nợ vay ngân hàng.

Thêm vào đó, PDR thực hiện tập trung vào phát triển quỹ đất phục vụ cho chiến lược phát triển trung và dài hạn dưới nhiều hình thức như mua lại các quỹ đất sạch ở các vị trí đắc địa, tham gia thực hiện các dự án BT theo hình thức đổi công trình hạ tầng lấy đất. Đối với chiến lược tài chính thì đẩy nhanh việc bán sản phẩm thành phẩm, chuyển nhượng dự án với giá tốt nhất. Song song đó, xây dựng chính sách nhân sự đáp ứng chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Và tương lai sẽ còn xán lạn!

Bên cạnh việc gặt hái được quả ngọt trong năm 2017, PDR đã có nhiều sự chuẩn bị để tiếp tục tăng trưởng cho năm 2018 và những năm tiếp theo. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 được cổ đông giao phó cho PDR là doanh thu 2,000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 800 tỷ và lãi ròng 640 tỷ.

Định hướng phát triển của PDR là vẫn tiếp tục tập trung phát triển các quỹ đất sạch, vị trí trung tâm với quy mô vừa và nhỏ từ việc mua bán sáp nhập và thực hiện các dự án BT để triển khai và kinh doanh dự án trong thời gian ngắn nhất.

Với quỹ đất dồi dào đủ để PDR phát triển kinh doanh không chỉ trong năm 2018 mà những năm tiếp theo. Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận bình quân ở mức 30%/năm và ổn định trong nhiều năm; vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 5,000 tỷ đồng.

Năm 2018 là năm bản lề trong giai đoạn phát triển 2018 – 2020, vì vậy PDR sẽ tập trung các giải pháp để hoạt động kinh doanh tăng trưởng khả quan. Cụ thể, PDR sẽ mở rộng mạng lưới đối tác, nhà cung cấp, nhà phân phối sản phẩm. Phát triển các chiến lược về nhân sự, tài chính, quỹ đất. Phát triển các dự án quy mô vừa, sản phẩm đáp ứng thị hiếu để có nguồn thu nhanh.

Sau khi trải qua giai đoạn khó khăn, PDR đã có được kinh nghiệm cho nên trong thời gian tới Công ty sẽ tăng vốn chủ sở hữu, hạn chế sử dụng vốn vay, thực hiện tái cơ cấu tài chính để đầu tư phát triển các dự án chủ yếu bằng nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

Năm 2018, PDR dự kiến đầu tư hơn 10 dự án với tổng giá trị hơn 3,528 tỷ đồng. Trong đó, nhiều khoản đầu tư giá trị lớn như 705 tỷ đồng cho dự án Millennium; 425 tỷ cho River City (EverRich 2); hơn 300 tỷ đồng cho dự án The EverRich 3; 794 tỷ đồng dự án BT Hạ tầng kỹ thuật nội bộ Khu Cổ Đại - Quận 9; 540 tỷ đồng cho dự án BT đầu tư xây dựng mới Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng - Quận 3; 530 tỷ đồng cho dự án Cụm công nghiệp, khu dân cư và làng nghề Hàm Ninh, Phú Quốc…

Các dự án mà PDR dự kiến tiếp tục đầu tư trong năm 2018

Tựu trung lại, PDR đã có lúc khó khăn nhưng với những cổ đông nào kiên nhẫn thì đến giờ đã có được quả ngọt xứng đáng. Nhưng câu chuyện tương lai vẫn còn tiếp, với nỗ lực và khao khát lớn mạnh hơn, những bước đi và sự chuẩn bị từ phía Ban lãnh đạo Công ty đủ để cổ đông PDR tiếp tục đồng hành để cùng nhau có được kết quả tốt trong tương lai.