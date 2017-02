Chủ tiệm vàng "khản tiếng" vì quá tải trong ngày vía Thần Tài

TP.HCM:

"Săn" vàng ngày vía Thần Tài

Nhân viên bất động sản đi "săn" vàng

Hôm nay, ngày 6/2, đồng thời là ngày vía Thần Tài (ngày 10 tháng Giêng Âm lịch) nên lượng người mua vàng, trang sức may mắn tăng đột biến. Tại các cửa hàng vàng trên địa bàn TPHCM khách hàng vào chật kín.

Tầm khoảng gần trưa, giới văn phòng bắt đầu tìm mua vàng tài lộc.

Theo khảo sát của PV, tại cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận), tài xế xe ô tô phải chạy vòng để tìm chỗ đậu trong khi chờ đợi chủ vào bên trong lựa chọn miếng vàng vừa ý nhất.

Theo quan niệm, mua sản phẩm vàng đầu năm để nhận lấy may mắn nên người mua cũng như đơn vị bán thường trao đổi bằng tiền mặt chứ không quẹt thẻ nên nhiều khách hàng phải xếp hàng chờ đến lượt thanh toán. Mặc dù vất vả mới "chen chân" mua được miếng vàng may mắn, lại tiếp tục chờ để thanh toán tiền nhưng khách vẫn rất vui.

Khoảng 10 giờ, loại vàng tài lộc 1 chỉ còn lại rất hạn chế, một số mẫu hết hàng.

Khách hàng chờ thanh toán tiền.

Khu vực chờ nhận vàng tài lộc luôn đông khách.

Ngày vía Thần Tài, các nhân viên tại các cửa hàng kinh doanh vàng phải hoạt động hết công suất.

"Ngày này ai cũng đi mua vàng nên đông là phải, có xếp hàng chờ tí cũng không sao", anh Phạm Thanh, một khách hàng đang tìm mua vàng tài lộc chia sẻ.

Tại một cửa hàng khác trên đường Lê Thánh Tôn (Quận 1) người chật như "nêm". Càng về trưa, lượng người đến giao dịch càng đông. Xe máy để chật kín lối đi. Nhân viên giữ xe phải vất vả xếp xe ngay ngắn, tiết kiệm từng tí diện tích để khách yên tâm vào trong tiệm.

Càng về trưa, khách vào các cửa hàng kinh doanh vàng càng đông.

Xe khách hàng đậu kín cả lối vào.

Đa phần khách hàng mua vàng ngày thần Tài trưa 6/2 là nhân viên văn phòng. Tranh thủ buổi trưa, một tốp 3-5 nhân viên kéo nhau rời công ty đi "săn" vàng may mắn. Sản phẩm được lựa chọn mua nhiều là dòng sản phẩm vàng miếng Phúc - Tài - Lộc. Đặc biệt, năm Đinh Dậu nên vàng miếng có in hình con gà trống gáy, gà mái đẻ trứng vàng liên tục "cháy hàng" mặc dù công ty vàng đã chuẩn bị 150.000 sản phẩm này.

Tại quận 1, khách hàng “săn” vàng tài lộc đa phần là giới văn phòng.

Vàng miếng in hình gà hút hàng.

Chị Thu Nguyên, nhân viên của một công ty bất động sản hàng đầu tại TPHCM tranh thủ giờ nghỉ trưa đã ra cửa hàng vàng "tậu" cho mình một miếng vàng 1 chỉ hình con gà trống, in chữ Lộc với giá 3,65 triệu đồng. Khi chị Nguyên vừa bước ra khỏi cửa hàng thì phát hiện thêm 5 đồng nghiệp của mình cũng vừa bước vào cửa hàng vàng.

"Năm nay, ngành bất động sản nói chung và công ty tôi nói riêng được thưởng Tết lớn. Ăn Tết rồi mà vẫn chưa hết tiền nên dành ra mua 1 chỉ để mua vàng lấy hên. Biết đâu, năm sau được thưởng Tết cao hơn nhờ "hồng phúc" của chú gà vàng năm nay thì sao", chị Nguyên chia sẻ.

Chủ tiệm vàng "khản tiếng"

Không chỉ tại những thương hiệu lớn như PNJ, SJC, DOJI... các tiệm vàng nhỏ hơn ở những tuyến đường Trần Hưng Đạo (Quận 1), Bạch Đằng (Bình Thạnh)... cũng đông khách đi "săn" vàng.

Tại chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), nơi đây có gần chục tiệm vàng nhưng hôm nay khách vào ra tăng gấp 20 lần so với ngày Tết và 40 lần so với ngày thường. Tiệm vàng Mi Hồng ở đường Bùi Hữu Nghĩa các nhân viên đứng kín tại các quầy để tư vấn cho khách. Nhân viên tư vấn "khản tiếng" thì nhân viên thu ngân cũng đếm tiền "mướt mồ hôi".

Chủ tiệm vàng Kim Thành ở chợ Bà Chiểu thì cho biết, chị không dám nói to vì "giữ hơi" để trả lời cho khách. Từ sáng sớm đến 14h chiều, vợ chồng chủ tiệm vàng này chưa kịp ăn sáng lẫn ăn trưa mà chỉ uống nước để phục vụ khách.

Chủ tiệm vàng Kim Thành (chợ Bà Chiểu) “mướt mồ hôi” phục vụ khách hàng từ sáng sớm đến tận trưa.

Khoảng 11 giờ trưa, tiệm vàng Kim Thành chỉ còn lại những miếng vàng may mắn như thế này.

"365 ngày mới có 1 ngày như thế này. Khách vui vì mua được vàng may mắn, chủ vui vì tăng doanh thu. Thôi thì có tắc tiếng cũng không sao", chủ tiệm vàng Kim Thành nói ngắn gọn.

Ông Huỳnh Văn Tẩn, Giám đốc truyền thông của PNJ cho biết, thay vì 8h như hàng ngày thì toàn bộ hệ thống cửa hàng đã mở cửa ngay từ 6h sáng nay. Lượng khách đến trong ngày thần Tài năm nay tăng 20 - 25% so với ngày thần Tài năm trước. Đến trưa, trên toàn hệ thống cửa hàng, sản phẩm Phúc - Tài - Lộc, con gà vàng... hết sạch.

"Ngày hôm nay là ngày đặc biệt nên chúng tôi cũng mong muốn phục vụ khách hàng tốt nhất. Do đó, kế hoạch hôm nay của chúng tôi là mở cửa đến khi không còn khách nữa. Hy vọng lượng hàng cung cấp kịp thời nhưng nếu hết sản phẩm thần tài, gà vàng thì chúng tôi cũng có sản phẩm khác như nhẫn tròn trơn, bộ trang sức vàng 24... để phục vụ khách hàng", ông Tẩn nói.

TS Bùi Quang Tín, chuyên gia kinh tế - tài chính cho rằng, nếu xét ở góc độ tín ngưỡng thì ngày xưa, thờ Thần Tài chỉ cần có con gà quay, thịt heo quay, hoa quả… Tức là những đồ lễ vật hết sức đơn giản, gắn liền với cuộc sống thường ngày của người dân, chứ không bắt buộc hay có lệ là phải mua vàng trong ngày "vía Thần Tài" mùng 10 tháng Giêng hàng năm thì mới được may mắn, tài lộc trong cả năm.

Tuy nhiên, dưới sự tác động của tâm lý đám đông và được xem như là cách để tích góp và để dành, nhiều người dân ngày nay cũng đi mua vàng vào ngày này để vừa lấy cái may mắn đầu năm, cầu may cho sự sung túc trong cả năm và hy vọng trong năm sẽ có nhiều của để dành hơn. Do đó, đây cũng là nguyên nhân góp phần làm cho giá vàng tăng đột biến so với ngày thường.

Tuy nhiên, TS Bùi Quang Tín cũng khuyến cáo khách hàng nên chọn các cửa hàng có uy tín lâu năm, quen giao dịch, giá cả hợp lý, dịch vụ tốt và phải lấy hoá đơn bảo đảm khi mua vàng. Đặc biệt khi mua vàng miếng SJC thì phải yêu cầu cửa hàng ghi số seri, bao vàng phải có chữ dạ quang, vàng miếng không bị móp méo hay bẻ cong. Trên hoá đơn phải có đầy đủ thông tin về loại vàng, giá vàng, tiền công, tiền hột, ngày tháng năm mua vàng.

"Lướt sóng vàng miếng là không nên và luôn luôn rủi ro. Đầu tư vàng luôn là 1 kênh đầu tư nhiều rủi ro và cũng nhiều lợi nhuận. Tuỳ theo khẩu vị rủi ro của mỗi người thì họ sẽ chọn kênh đầu tư này hay không hay là phân bổ tỷ lệ vào kênh này ra sao. Do đó, việc mua vàng chỉ nên dừng lại ở nhu cầu về vàng trang sức, làm quà tặng hoặc để dành làm của hơn là mua vàng miếng để lướt sóng", TS Bùi Quang Tín nói.

Công Quang

Ảnh & Clip: Phạm Nguyễn