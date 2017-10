Các doanh nghiệp chế biến xăng giả A92 : Vẫn “sống khỏe” dù đã bị phát hiện

Trong lúc chờ kết quả thử nghiệm và thời gian chưa bị phát hiện thì vẫn có thể có xăng giả bị tẩu tán, bán ra thị trườn nên nhiều doanh nghiệp chế biến xăng giả vẫn “sống khỏe”. Chiều ngày 25/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chánh thanh tra sở KH&CN tỉnh Nghệ An đã xác nhận về vấn đề này.

Trong thời gian chờ kết quả thử nghiệm, nhiều cây xăng vẫn "sống khỏe"

Trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An có rất nhiều cây xăng đã tiêu thụ một số lượng rất lớn xăng giả A92 do các doanh nghiệp trên địa bàn cung cấp.

Cụ thể: Vào ngày 10/10/2017, Thanh tra sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang 2 doanh nghiệp: Thanh Ngũ (ở xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) và Kiên Lục (ở xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu) làm giả xăng A92.

Qua đấu tranh, chủ 2 doanh nghiệp trên khai, từ tháng 8/2017 đến nay đã mua hàng trăm ngàn lít chất dung môi từ Cần Thơ để pha với xăng A92 thành xăng kém chất lượng. Sau đó đã xuất bán cho 10 đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An hơn 2 triệu lít xăng A92 giả.

Qua buổi làm việc với Thanh tra sở KH&CN tỉnh Nghệ An đại diện công ty Thanh Ngũ và Kiên Lục thừa nhận đã chế biến xăng giả.

Để có căn cứ xử lý các doanh nghiệp chế biến xăng giả, ngày 10/10,Tthanh tra sở KH&CN tỉnh Nghệ An đã gửi mẫu đến Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (số 2 Ngô Quyền, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để thử nghiệm.

Và kết quả “sốc” với tất cả các mẫu đều cho thấy % xăng A92 nguyên chất rất thấp, trong đó có những mẫu xăng A92 chưa đến 50%.

Cụ thể, đơn vị gửi đi 12 mẫu của 7 doanh nghiệp thì có đến 11 mẫu vi phạm về trị số ốc tan.

Kết quả thử nghiệm trị số ốc tan 44,9/92, nghĩa là xăng A92 nguyên chất ch ưa đến 50%.

Mặc dù đã phát hiện và bắt quả tang nhưng cơ quan chức năng cũng chỉ lấy mẫu và chờ kết luận thử nghiệm cuối cùng thì mới xử lý (rút giấy phép, xử phạt hành chính…) được các doanh nghiệp .

Nghĩa là trong khoảng thời gian này, và thời gian trước đó các điểm bán xăng dầu của những doanh nghiệp trên vẫn kinh doanh bình thường và “sống khỏe”.

Theo lý giải của Thanh tra sở KH&CN tỉnh Nghệ An thì trong thời gian trước đó và dựa vào hợp đồng mua bán từ tháng 1/2017 thì chắc chắn các doanh nghiệp này đã bán ra thị thị trường một lượng xăng giả rất lớn.

Ngày 18/10, Trung tâm trên mới có kết quả xăng A92 giả đến mức báo động. Tuy nhiên trong thời gian chờ “kiểm tra”, các cây xăng dầu trên (vì không bị dừng hoạt động) đã bán hoặc tẩu tán xăng giả sang địa bàn khác.

Theo quan sát của PV, trong thời gian chờ kiểm tra, các cây xăng vi phạm trước đó vẫn hoạt động bình thường. Anh N.V.P, ở thị xã Thái Hòa cho biết: “Chúng tôi là người tiêu dùng nên khi đi xe thì tiện chỗ nào thì đổ xăng chỗ đó, không biết đâu mà lường được”.

Trong buổi làm việc Thanh tra Sở KH&CN, Đại diện công ty Thanh Ngũ (bên phải) thừa nhận đã chế biến xăng giả.

Điều này Chánh thanh tra Sở KH&CN tỉnh Nghệ An Nguyễn Mạnh Hà thừa nhận: “Chắc chắn trong lúc chờ kết quả thử nghiệm thì vẫn có xăng giả vẫn tiêu thụ, kinh doanh bình thường”.

Bởi theo ông Hà, dựa vào quy định thì sau khi có kết quả thử nghiệm, cơ quan chức năng mới được xử lý hay thu xăng giả của các đơn vị vi phạm.

"Cho nên trong khi chờ kết quả thử nghiệm thì các cơ sở kinh doanh xăng bẩn vẫn hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc sau thanh tra một thời gian dài, xăng giả vẫn được bán ra thị trường và “sống khỏe” nữa". Ông Hà nhấn mạnh!.

Tại sao tại Nghệ An chưa đặt phòng thử nghiệm chất lượng xăng? PV hỏi. Ông Hà lý giải: Việc đặt phòng thử nghiệm phải được Bộ KH&CN chỉ định. Tại Nghệ An chưa có phòng thử nghiệm nên chúng tôi đã phải gửi mẫu đến 1/6 phòng thử nghiệm trên địa bàn toàn quốc để giám định .

Trong thời gian tới, để có kết quả chính xác nhất. Ban chuyên án và các cơ quan chức năng sẻ vào tỉnh Cần Thơ để điều tra làm rõ với công ty đã bán lượng dung môi cho các doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An làm xăng giả A92. Ông Hà cho biết thêm.

Liên qua đến vấn đề này,sáng nay 25/10, Đoàn công tác Ban chỉ đạo 389 Quốc gia do đồng chí Đàm Thanh Thế - Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng. Riêng vụ án về buôn bán kinh doanh xăng dầu kém chất lượng trên địa bàn tỉnh, trước mắt đã phát hiện 2 doanh nghiệp pha trộn xăng A92 và đang được các lực lượng chức năng Nghệ An tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.

Nguyễn Tú