“Bình Thuận không phải là nơi buôn bán bất động sản chiếm bờ biển, đất đai”

Thủ tướng chứng kiến dòng vốn 126.000 tỷ đồng "đổ" vào Bình Thuận

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, sáng nay (19/4), tại TP Phan Thiết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng cho rằng, Bình Thuận là mảnh đất “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, có lợi thế so sánh mà nơi khác không có được. Tỉnh có bờ biển đẹp, dài 192 km, có 300 ngày nắng trong năm, ít bão.

Thủ tướng cho rằng, Bình Thuận cần có tư duy đổi mới, cách làm mới để tiếp tục phát huy vốn đầu tư trong nước và quốc tế. Nâng cao chất lượng quy hoạch là điều kiện để phát triển bền vững. Các quy hoạch như quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch các sản phẩm thế mạnh phải không mâu thuẫn với nhau, không phá hoại, triệt tiêu nhau.

Thủ tướng nhấn mạnh, hơn ai hết, cấp ủy, chính quyền Bình Thuận cần quan tâm đến phát triển bền vững và quy hoạch chiến lược này. Quy hoạch phải biết sử dụng đất đai hiệu quả để Bình Thuận không phải là nơi diễn ra việc buôn bán bất động sản chiếm bờ biển, chiếm đất đai.

Thủ tướng cũng đề nghị các tổ chức tài chính cùng các nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư vào hạ tầng, chứ không chỉ đầu tư sản xuất. Tuy còn nhiều khó khăn, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ triển khai một số dự án lớn ở Bình Thuận như đường cao tốc, đường ven biển, sân bay lưỡng dụng Phan Thiết…

Theo Thủ tướng, Bình Thuận cần có cơ chế, chính sách cụ thể tập trung thu hút được các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn có uy tín, tiềm lực tài chính để đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của Bình Thuận như du lịch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp chất lượng cao, kinh tế biển, công nghệ chế biến....

Bình Thuận cũng cần quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng (phải lọt vào tốp 20 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI), xây dựng chính quyền đối thoại, lắng nghe để xử lý các vướng mắc, khó khăn của nhà đầu tư, người dân. Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn cho nhà đầu tư, cho du khách, để mọi người tới đây an tâm. Không chỉ thu hút doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, Bình Thuận cần khuyến khích tinh thần khởi nghiệp ở địa phương.

Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư nói và làm đi liền với nhau, tránh tình trạng khi ký thì rầm rộ nhưng không triển khai.

Với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị có chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững ở Bình Thuận. Nói và làm đi liền với nhau. Tránh tình trạng khi ký thì rầm rộ nhưng không triển khai. Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ quên môi trường.

Thủ tướng khẳng định tiếp tục xây dựng Chính phủ liêm chính, công tâm, khách quan, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt nhất, Chính phủ kiến tạo phát triển cùng chức năng quản lý nhà nước tốt. Tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm môi trường hòa bình thân thiện với các nước, tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Quyết tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, quyền con người, quyền công dân, quyền tài sản của nhà đầu tư.

Về giá năng lượng, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam với mức giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 2.086 đồng/kWh (tương đương 9,35 cent/kWh). Vì thế, theo Thủ tướng, từ khi công bố mức giá này, cả chục nhà đầu tư đã đến Bình Thuận tìm hiểu cơ hội đầu tư điện mặt trời. Về giá điện gió, Thủ tướng cho biết sẽ xem xét trong thời gian tới.

Tại hội nghị, với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đầu tư 43.000 tỷ đồng và ký thỏa thuận ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 20 dự án với tổng vốn đăng ký trên 83.000 tỷ đồng.

Bích Diệp (ghi)