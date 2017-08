Bê tông chung cư rơi trúng một tiểu thương: Dự án nhiều lần bị xử phạt, đình chỉ vẫn... tiếp tục vi phạm

Dự án tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp, nhà ở của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn nhiều sai phạm.

Biên bản xử phạt vi phạm ngày 9/6/2016.

Kiếm tiền dưới lưỡi hái tử thần

Liên quan đến sự việc bê tông từ Dự án tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp, nhà ở của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn xây dựng trên khu “đất vàng” cạnh đường Nguyễn Sỹ Sách (phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An) rơi tự do xuống khu vực chợ Hưng Phúc nằm ngay phía dưới công trình khiến một tiểu thương phải nhập viện vào ngày 8/8. Hiện theo nguồn tin mới nhất, tiểu thương này đang phải nhập viện chữa trị.

Sau khi sự việc xảy ra, Đội trật tự đô thị TP Vinh phối hợp cùng UBND phường Hưng Phúc đã kiểm tra, làm rõ sự việc đồng thời báo cáo UBND TP Vinh để có phương án xử lý tiếp theo. Bên cạnh đó, sự việc này cũng được báo cáo lên CATP Vinh vào cuộc điều tra làm rõ.

Tiểu thương vẫn bàng hoàng vì phải kinh doanh, buôn bán ngay dưới tòa nhà nguy hiểm rình rập.

Còn những tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại đây cho biết, mặc dù chợ nằm ngay phía dưới công trường đang thi công (chung cư cao 31 tầng gồm có thêm 1 tầng hầm) nhưng dường như những phương án đảm bảo an toàn không được đảm bảo, hoặc quan tâm….

Hàng ngày vật liệu xây dựng vẫn rơi xuống khu vực chợ thường xuyên. Trước thời điểm xảy ra sự việc như Dân trí đã phản ánh: “Bê tông từ công trình chung cư rơi trúng một tiểu thương” - thì các tiểu thương đã nhiều phản ánh vấn đề trên đến đơn vị đang thi công nhưng tình trạng thực tế vẫn không được cải thiện được là bao.

“Chúng tôi đã rất nhiều lần phản ánh, bảo họ nên căng lưới phía trên chợ để đảm bảo an toàn nhưng vật liệu vẫn rơi xuống. Chỉ một viên đá nhỏ thôi nếu rơi từ độ cao hàng chục tầng xuống phía dưới như thế mà trúng người thì cũng vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi vẫn hay bảo nhau là đang buôn bán, kiếm tiền dưới miệng của tử thần ấy. Từ hôm chị Ngọc bị bê tông rơi trúng người chúng tôi ai cũng rất lo sợ”, một tiểu thương lo lắng.

Sai phạm nối tiếp sai phạm

Ngày 10/8, trao đổi với phóng viên ông Phan Thanh Sơn - Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị TP Vinh, Nghệ An cho biết: “Dự án trên đã nhiều lần vi phạm bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính, đình chỉ thi công. Thời điểm xảy ra sự việc dự án này vẫn trong quá trình bị đình chỉ vì vi phạm Chỉ thị 18 liên quan đến việc sử dụng, vận hành cần cẩu tháp. Hiện chúng tôi cũng đã phối hợp cùng UBND phường Hưng Phúc xử lý vụ việc, báo cáo UBND TP để có phương án xử lý tiếp theo”.

Ngày 3/12/2016 công trình này tiếp tục vi phạm và đình chỉ thi công.

Cũng theo ông Phan Thanh Sơn, trước đó Dự án tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp, nhà ở của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn cũng đã bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng, đình chỉ thi công vì xây dựng công trình khi chưa được cấp phép xây dựng.

Sau đó công trình tiếp tục bị xử phạt hành chính, đình chỉ thi công, yêu cầu khắc phục hậu quả do thi công dự án gây sụt, lún nhà dân nghiêm trọng. Tiếp đó do vi phạm Chỉ thị 18/CT-UBND về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An dự án tiếp tục bị xử phạt, đình chỉ thi công, yêu cầu khắc phục … thời hạn cua quyết định xử phạt vẫn còn lại tiếp tục xảy ra sự việc trên.

UBND TP Vinh ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng Dự án tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp, nhà ở của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn xây dựng vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

“Chúng tôi cũng đã áp dụng nhiều biện pháp để xử lý nghiêm các vi phạm của dự án, thậm chí cử cán bộ ngăn không cho đưa vật liệu vào công trình, thậm chí cắt điện. Nhưng công trình sau đó vẫn thi công…”, ông Sơn chia sẻ.

Một dự án lớn, nằm cạnh tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách được rầm rộ thi công khi chưa có giấy phép xây dựng, quá trình thi công khiến hàng chục hộ dân liền kề nơm nớp lo sợ khi nhà bị sụt, lún, nứt nghiêm trọng, vi phạm Chỉ thị 18, vật liệu rơi từ công trình không đảm bảo những an toàn lao động xuống khu chợ phía dưới khiến người dân hoảng sợ.

Dự án với những vi phạm nối tiếp vi phạm vẫn rầm rộ thi công khiến không ít người lắc đầu ngao ngán sự coi thường pháp luật, kỷ cương và quy định của nhà nước. Câu hỏi này chúng tôi xin gửi về Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và các ngành liên quan.

Ngày 7/6/2016, Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công công trình vì không có giấy phép xây dựng theo quy định. Ngày 9/6/2016, Phòng Quản lý đô thị TP. Vinh theo thẩm quyền đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-QLĐT về việc đình chỉ thi công đối với công trình tại số 126, đường Nguyễn Sỹ Sách, P. Hưng Phúc, Tp Vinh vi phạm: Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng; thi công công trình vi phạm các quy định về xây dựng gây lún, nứt công trình lân cận và hạ tầng kỹ thuật.

Nguyễn Duy