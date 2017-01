Bắt tay đối tác quốc tế - Triển vọng mới cho nghỉ dưỡng ven biển Nha Trang

Nha Trang – Điểm đến thu hút đầu tư trong năm 2017

Theo báo cáo mới nhất của CBRE, trong 9 tháng đầu năm 2016, có khoảng 30 dự án với 7.000 sản phẩm bất động sản tại Nha Trang được giới thiệu, trong đó có đến 70% là sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng. Có thể thấy phân khúc nghỉ dưỡng ở Nha Trang đang “nóng” lên mà nguyên nhân chính là do lượng khách du lịch đổ về đây ngày càng nhiều. Theo thống kê của Tổng cục du lịch VN, lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tính từ đầu năm đến đầu tháng 5/2016 là hơn 3,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái và sẽ tăng lên 7,2 triệu lượt vào năm 2020. Bên cạnh đó, chính sách miễn thị thực cho cho khách du lịch đến từ 9 quốc gia gồm: Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Ý, Úc, New Zealand, Ấn Độ và Canada cũng góp phần thúc đẩy dịch vụ nghỉ dưỡng ở Nha Trang, đặc biệt là phân khúc cao cấp với các dự án 5 sao.

Số lượng giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng ở Nha Trang năm 2016 tăng mạnh

Tuy nhiên theo chia sẻ của nhiều khách du lịch, vào mùa cao điểm, khi lượng khách quá đông, ở rất nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng gắn mác cao cấp cũng vẫn không đảm bảo được chất lượng phục vụ. Thực trạng này hứa hẹn sẽ được cải thiện khi gần đây một số dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven biển Nha Trang có sự tham gia của đơn vị quản lý quốc tế với đảm bảo chất lượng dịch vụ luôn đạt tiêu chuẩn 5 sao – Một số chuyên gia kinh tế nhận định.

Triển vọng từ cái “bắt tay” với đối tác quốc tế có tên tuổi

Nhận thấy những hạn chế còn tồn đọng của thị trường, bên cạnh việc xây dựng uy tín của mình, nhiều chủ đầu tư cũng tìm kiếm những cơ hội “bắt tay” với các đối tác có tên tuổi trên thị trường quốc tế để tối ưu chất lượng dịch vụ. Mới đây nhất tại Nha Trang, một dự án condotel mang tên Swisstouches La Luna Resort đã gây được “tiếng vang lớn” ngay từ khi ra mắt với chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực (PIST) và đơn vị quản lí Swisstouches từ Thụy Sĩ.

Những ai đã từng đến du lịch tại Thụy Sĩ chắc sẽ không còn xa lạ với hệ thống khách sạn sang trọng mang thương hiệu Swisstouches nằm tại nhiều thành phố của đất nước này. Nhắc đến Swisstouches, người ta nhắc đến sự chỉn chu trong từng chi tiết giúp cho khách hàng hài lòng từ những điều nhỏ nhất. Anh Kim Trí, TP HCM - một khách hàng tại Việt Nam đã có dịp đặt chân đến hệ thống khách sạn của Swisstouches trên toàn cầu chia sẻ: “Tôi có cảm giác rất đặc biệt khi nghỉ ngơi tại hệ thống khách sạn và resort này, nó đem lại cảm giác ấm áp như ở nhà bởi dịch vụ chăm sóc tận tình, các thiết kế mang tính chất sang trọng nhưng vô cùng gần gũi. Với nhiều thương hiệu lớn, việc phát triển hàng loạt các khách sạn cao cấp trên thế giới sẽ có thể khiến dịch vụ tại một số khách sạn không được đồng bộ như chất lượng thực sự. Đến với Swisstouches, tuy số lượng không phát triển ồ ạt, nhưng tôi lại cảm thấy có sự đầu tư chất lượng dịch vụ, khiến khách hàng như tôi rất hài lòng, cảm thấy như được chạm vào hay cảm nhận từng chi tiết nhỏ mang phong cách Thụy Sĩ như tên gọi Swisstouches vậy”.

Hệ thống khách sạn của Swisstouches xuất hiện và được yêu thích ở nhiều nơi trên thế giới.

Đặc biệt, với nền tảng là cái nôi đào tạo trong ngành quản lý khách sạn tại Thụy Sĩ, Swisstouches đã thành công trong việc vận hành hơn 18.000 khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5 sao với quy mô lớn tại nhiều nước như Đức, Hong Kong, Trung Quốc…Bên cạnh đó, việc liên kết với 500.000 đại lý du lịch đã tạo ra một mạng lưới đặt phòng quy mô liên quốc gia, đảm bảo các khách sạn mang thương hiệu Swisstouches luôn có công suất trên 70%.

Với những khách sạn và khu nghỉ dưỡng mới, Swisstouches khẳng định sẽ tạo ra các ấn tượng thương hiệu độc đáo về thiết kế, chất lượng dịch vụ, sản phẩm, những trải nghiệm thực sự “đáng nhớ” cho khách hàng, nhà đầu tư và cả hệ thống nhân công. Nền tảng chính mà thương hiệu quản lý này hướng đến là tạo ra tiện ích toàn diện để khách hàng có thể tận hưởng mọi dịch vụ ăn uống và nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất chỉ ở một địa điểm. Cân bằng nhu cầu của khách hàng và tối đa hóa tổng lợi nhuận hoạt động của dự án là điều cốt lõi nhất Swisstouches hướng đến với thị trường khách sạn toàn cầu.

Mỗi dự án hợp tác cùng Swisstouches đều mang đến những trải nghiệm sống đẳng cấp nhất, mà sắp tới đây là Swisstouches La Luna Nha Trang.

Ngoài ra, Swisstouches còn có những ưu đãi đặc biệt dành cho các khách hàng thân thiết với “Swisschoice”. Khác với thẻ truyền thống, thành viên của Swisstouches chỉ cần tải phần mềm vào điện thoại di động với vài bước đơn giản và nhận ưu đãi tương đương tiền mặt để sử dụng ở hệ thống Swisstouches cùng 250.000 đối tác trên toàn cầu. Bởi vậy, ngay từ khi thương hiệu này tuyên bố sẽ đặt chân đến Việt Nam với dự án Swisstouches La Luna Nha Trang, nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đã nhanh chóng giữ chỗ.

Sự xuất hiện của thương hiệu quản lý khách sạn nổi tiếng thế giới Swisstouches tại một trong những dự án condotel quy mô bậc nhất tại Nha Trang hứa hẹn sẽ tạo ra những triển vọng mới cho phân khúc nghỉ dưỡng ven biển cao cấp ở Nha Trang.

PV