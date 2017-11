Trắc nghiệm: Cách gọi nhiều loại bút trong tiếng Anh như thế nào?

Học tiếng Anh mỗi ngày:

Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 4 loại bút hay được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

1. Pen (noun): Bút viết

Ví dụ : My pen is running out of ink. (Bút viết của tôi bị hết mực.)

2. Ballpoint pen (noun): Bút bi

Ví dụ : There is a ballpoint pen on the table. (Có một chiếc bút bi ở trên bàn.)

3. Fountain pen (noun): bút mực

Ví dụ : My fountain pen is new. (Chiếc bút mực của tôi mới tinh.)

4. Pencil (noun): bút chì

Ví dụ : I need a pencil. (Tôi cần một cái bút chì)

Những câu trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp các bạn ghi nhớ từ vựng về chủ đề bút :

Nhật Hồng