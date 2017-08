Ổn định thị trường sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho hay, ngay từ tháng 11/2016, NXBGDVN đã tổ chức đấu thầu in sách giáo khoa (SGK) với gần 100 nhà in trong cả nước tham gia. Đến ngày 8/8/2017, đã phát hành trên 100 triệu bản SGK, đạt 95,1% kế hoạch, đảm bảo ổn định thị trường sách giáo dục. Ngoài ra, NXBGDVN đã cung ứng trên 95 triệu bản sách bổ trợ, sách tham khảo các loại, bản đồ-tranh ảnh giáo dục... phục vụ nhu cầu của học sinh (HS), giáo viên (GV), phụ huynh và xã hội.

NXBGDVN đã tổ chức hai tháng cao điểm phát hành sách giáo dục: Tháng phát hành sách phục vụ hè bắt đầu từ 20/5 đến 20/6/2017 và Tháng phát hành sách phục vụ khai giảng năm học mới từ 20/7 đến 20/8/2017. Và đặc biệt là Tuần lễ “Cùng em tới trường” từ ngày 15/8 đến 4/9/2017.

Bên cạnh đó, NXBGDVN cũng tăng cường xây dựng hệ thống cửa hàng bán lẻ tại các địa phương, thống nhất biển hiệu, nâng cao chất lượng phục vụ, triển khai các hình thức khuyến mại, giảm giá hỗ trợ học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới.

Thành lập các đoàn kiểm tra nhằm ổn định thị trường phát hành sách giáo dục tại các địa phương; đảm bảo cung ứng đầy đủ, đồng bộ và kịp thời, không để xảy ra thiếu sách, sốt sách trong phạm vi cả nước. Yêu cầu các cửa hàng sách của đơn vị thành viên đảm bảo trưng bày đầy đủ về số lượng, chủng loại sách và các sản phẩm giáo dục đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Việc phát hành sách giáo khoa theo mô hình trường học mới (VNEN), sách công nghệ giáo dục vẫn được triển khai kịp thời, đảm bảo đủ sách cho học sinh bước vào năm học mới.

“Chúng tôi cũng đã đề nghị các Công ty Sách - Thiết bị trường học địa phương bán giảm giá SGK và các sản phẩm của NXBGDVN trong thời gian triển khai hai tháng phát hành sách giáo dục tại các cửa hàng, siêu thị của Công ty Sách - Thiết bị trường học, các đơn vị tham gia phát hành sách giáo dục. Mức giảm giá tùy theo điều kiện của từng đơn vị. NXBGDVN khẳng định làm tốt công tác phát hành để đảm bảo HS toàn quốc có đầy đủ SGK khi bước vào năm học mới” - lãnh đạo này cho hay.

Cũng theo lãnh đạo này, giá bán SGK vẫn được giữ như những năm học trước. Bảng giá SGK từ lớp 1 đến lớp 12 được niêm yết tại các cửa hàng sách của NXBGDVN, các công ty Sách-Thiết bị trường học cả nước và trên webiste của NXBGDVN.

Đồng thời với việc đảm bảo đầy đủ, đồng bộ và kịp thời SGK cho năm học mới, NXBGDVN tiếp tục thực hiện chủ trương của Bộ GD&ĐT chỉ đạo các địa phương vận động HS sử dụng SGK cũ, quyên góp SGK tặng lại cho HS nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn, tặng sách cho thư viện trường học, cho tủ SGK dùng chung.

Phát hiện xử lý các vụ việc in lậu sách của NXBGDVN

NXB GDVN cũng cho biết thêm, Ban chống in lậu của NXBGDVN và tại các miền đã phối hợp với các ban, ngành chức năng có thẩm quyền phát hiện, xử lí kịp thời khi có thông tin và hiện tượng sách của NXBGDVN bị in lậu trên thị trường. Cụ thể :

- Khu vực phía Bắc: Phát hiện Công ty TNHH Hải Anh (ngõ 459 Bạch Mai, Hà Nội) in lậu 3 vạn bìa SGK Tiếng Anh; Xưởng in bao bì Thiên Phú (tại Định Công, Hà Nội) và Công ty In bao bì Hải Chiến (tại Thanh Trì, Hà Nội) đang gia công lậu một số lượng khá lớn bìa SGK Tiếng Anh.

- Khu vực Miền Trung, phát hiện sách giả: Hướng dẫn học Tin học 3,4,5 tại Quảng Ngãi; sách Tiếng Anh tại Bình Định; một số sách Tiếng Anh 7, lớp 8 (sách học sinh và sách bài tập) tại Đà Nẵng.

- Khu vực miền Nam, phát hiện cơ sở in lậu sách giáo dục tại Đăk Lăk với số lượng trên 3.000 bản; tại Khánh Hòa với số lượng trên 1.000 bản, chủ yếu là sách tiếng Anh, vở bài tập tiếng Anh và các môn học khác.

Để tránh mua phải sách in lậu, sách giả, đề nghị phụ huynh và các em học sinh mua sách tại cửa hàng, siêu thị của NXBGDVN và của Công ty Sách - Thiết bị trường học.

Nguyễn Hùng