Học tiếng Anh mỗi ngày: Diễn tả sắc thái khác nhau của tuyết như thế nào?

Hình ảnh tuyết trắng phủ kín các đỉnh núi, thảo nguyên, trên cả sông suối, làng mạc tới thành thị, từng con đường, góc phố, mái nhà,… đã trở nên quen thuộc và gắn liền với văn hóa phương Tây, đặc biệt là mỗi dịp lễ Noel hàng năm.

Vậy cụ thể để diễn tả sắc thái khác nhau của tuyết trong Tiếng Anh chúng ta có thể vận dụng những cách sau:

Đối với dạng danh từ (noun), “Tuyết” trong tiếng Anh được biết đến là “Snow” như trong câu sau :

VD: Outside the snow began to fall.

(Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi)

Hay danh từ “snow” cũng có thể kết hợp với các danh từ khác để tạo nên cụm danh từ đóng vai trò Chủ ngữ (Subject) hoặc Tâm ngữ trong câu (Object):

VD: My children like to build a snow man (Object).

(Những đứa trẻ của tôi muốn làm một chú người tuyết)

Cũng giống như các danh từ để chỉ thời tiết khác, “snow” cũng có thể biến đổi sang dạng tính từ với đuôi “y”

VD: We will have a very snowy winter this year.

(Chúng ta sẽ có một mùa đông băng giá trong năm nay)

Ngoài ra, “snow” còn được sử dụng dưới dạng động từ để diến tả hoạt động tuyết rơi:

VD: It had snowed overnight and thick layer covered the ground

(Tuyết đã rơi suốt đêm và lớp tuyết dày đã bao phủ mặt đất)

Giờ chúng ta hãy cùng luyện tập từ vựng với các câu hỏi chắc nghiệm sau:

Nhật Hồng