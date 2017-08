Hiện thực hóa tiềm năng bản thân thông qua 5 kỹ năng mềm quan trọng tại trại hè YOLA Camp 2017 iTransform

Học 5 kỹ năng thiết yếu tạo đà thành công thông qua trải nghiệm chính bản thân trại sinh

Trong xã hội hiện đại và nhất là sự phát triển chóng mặt của thông tin truyền thông, các bạn trẻ cần nắm cho mình những kỹ năng cần thiết như Làm việc nhóm, Sáng tạo, Giao tiếp, Tư duy phản biện và EQ để có thể tự tin đưa ra quyết định và chọn lựa cho tương lai. Tại trại hè YOLA Camp 2017 iTransform, các bạn trẻ được thỏa sức thể hiện tiềm năng thông qua 5 hoạt động tương ứng với 5 kỹ năng cần thiết, cùng với những người trạm trưởng có kinh nghiệm, nhiệt huyết và thành công trong chính lĩnh vực họ đã lựa chọn.

Cụ thể các trại sinh thể hiện sự đam mê và thích thú khi được khám phá về mảng nấu ăn dưới sự chỉ đạo của anh MasterChef Ngô Thanh Hòa, được học vẽ với chị Thái Mỹ Phương - Họa sĩ minh họa cho nhiều bộ truyện tranh best-sellers, được tìm hiểu về công nghệ với anh Trần Bình Ngọc - Đồng sáng lập Mạng lưới Khởi nghiệp Trẻ Việt Nam (VYE), Trưởng nhóm Kỹ sư tại HonestBee; được học làm phim với anh Phan Gia Nhật Linh - Đạo diễn phim Em là bà nội của anh và Cô gái đến từ hôm qua; học cách lên một kế hoạch đi du lịch với chị Rosie Nguyễn - Blogger về văn hóa và du lịch, tác giả của 2 cuốn sách nổi tiếng “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” và “Ta balo trên đất Á”; hay thỏa sức học nhảy cùng chị Đỗ Hải Anh - Quán quân You Can Think You Can Dance mùa 4.

Bên cạnh việc được trải nghiệm và vui chơi các trại sinh còn được học kỹ năng làm việc nhóm. Các trại sinh được học cách quan sát, chủ động và góp sức cùng với các thành viên khác. Chị Rosie chia sẻ thêm: “Để phát triển kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác giữa mình với mọi người các bạn trẻ phải tham gia nhiều các hoạt động về cộng đồng, thiện nguyện để học thêm nhiều kỹ năng khác quan trọng về xử lý tình huống và giao tiếp.”

Kỹ năng tư duy phản biện hay còn gọi là Critical thinking là kỹ năng vô cùng cần thiết mà các bạn trẻ phải tích lũy ở thế kỷ 21. Theo anh Trần Bình Ngọc, đây là kỹ năng cần luyện tập thường xuyên, phải liên tục đặt câu hỏi, luôn luôn biết cách đào sâu và lật ngược vấn đề phải biết mặt còn lại của vấn đề đó là gì. Cần có chính kiến và ý tưởng cho cuộc sống nhiều hơn. Khi thảo luận phải biết dung hoà ý kiến của người khác để làm lý luận của mình trở nên thuyết phục hơn, chặt chẽ hơn.

Sáng tạo là một kỹ năng vô cùng cần thiết và cần được trao dồi thường xuyên. Chị Thái Mỹ Phương là một người họa sỹ vẽ minh họa, công việc của chị đòi hỏi sự học hỏi và sáng tạo không ngừng. Đối với chị, sáng tạo là sinh ra giúp đỡ và chia sẻ với mọi người hơn là để được tuyên dương. Chị cho rằng trong mỗi chúng ta đều có năng khiếu nào đó nhưng đều bị cản trở bởi đẹp và xấu. Giá trị của nghệ thuật chính là chia sẻ và giúp đỡ người khác. Kinh nghiệm và thất bại tích luỹđể sau này có thể kể lại vậy là thành công.Để đạt được thành công, các bạn cũng cần trao dồi và rèn luyện qua thời gian kỹ năng EQ - trí thông minh về cảm xúc và tư duy logic.

Anh Phan Nhật Linh chia sẻ thêm: “Đừng bao giờ sợ thất bại vì thất bại cho mình cơ hội được làm lại một lần nữa và hiểu bản thân mình hơn”. Anh cho rằng làm phim chính là kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh và nếu như các bạn muốn theo đuổi ngôn ngữ này thì nó cũng không có gì là khó, vì nếu đam mê mình sẽ có cách và con đường riêng của mình.

Dùng kỹ năng để khai phá tiềm năng và tìm được đam mê của mình trong cuộc sống

Để tìm được đam mê trong cuộc sống là cả một quá trình mà chúng ta không ngừng học hỏi và đấu tranh. Ngoài phần chia sẻ của các trạm trưởng, có một vị khách mời cũng đặc biệt không kém đó là anh Thanh Bùi, được biết đến là ca sĩ, nhạc sĩ hay hiệu trưởng học viện âm nhạc soul, anh còn là CEO của kênh truyền hình HTV3-dream TV. Anh Thanh Bùi đã chia sẻ con đường đến với âm nhạc của anh. Anh cũng từng cảm thấy lạc lối và chênh vênh ở lứa tuổi như các bạn trại sinh bây giờ, anh cũng phải đấu tranh để theo đuổi tình yêu đối với âm nhạc mặc cho gia đình gần như không chấp nhận. Nhưng quan trọng là anh biết mình phải biết mình muốn làm gì và muốn trở thành người như thế nào? Trả lời được câu hỏi đó thì các bạn hãy cố gắng làm việc chăm chỉ để đạt được.

“Mọi người sẽ không quan tâm khi bạn không còn nữa, nhưng nếu bạn làm điều gì đó tốt đẹp cho người khác thì bạn sẽ còn mãi. Hãy tự hỏi bản thânnếu bạn chỉ còn một ngày để sống bạn muốn làm điều gì nhất?”- anh Thanh Bùi chia sẻ. Dùng những kỹ năng bạn học được để khai phá tiềm năng, phải thực hiện những gì bạn làm tốt nhất bằng cách làm việc chăm chỉ và có chiến lược khi đó bạn sẽ tìm thấy đam mê.

Kết thúc trại hè lúc nào cũng là phần chia sẻ đầy cảm hứng của chị Ngô Thùy Ngọc Tú - đồng sáng lập YOLA. Mở khoá tiềm năng có ý nghĩa khi tiềm năng lan tỏa cho cộng đồng xung quanh như thế nào? Dùng sự may mắn và nỗ lực để phát triển bản thân, các bạn hãy đi thật xa ra thế giới, khai phá tiềm năng của các bạn và trở về đây cùng YOLA kể lại câu chuyện đó.

Đây là trại hè hoàn toàn miễn phí dành cho các bạn trẻ tuổi từ 14 đến 18 tuổi, sinh năm 1999 đến 2003 và đang học tại các trường THCS, THPT trên địa bàn Hồ Chí Minh và Hà Nội. Để biết thêm thông tin về trại hè, các bạn hãy vào link: www.yola.vn/crm/itransformcamp.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 028 7303 6288 (HCM) hoặc 024 7300 9977 hoặc email: comtest@yola.vn