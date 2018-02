Cuối năm, thầy cô Harvard Nhỏ và các bé cùng giữ Tết truyền thống

Không gian Tết truyền thống giữa thủ đô hiện đại

Để mang lại cho các bé trải nghiệm được thả mình vào Tết truyền thống Việt Nam, ngày 7/2 vừa qua, trường Mầm non Harvard Nhỏ đã cùng các bé từ 2 – 6 tuổi tại trường tổ chức đón Tết cuối năm với thông điệp “Tết quê hương - Xuân yêu thương”. Đây là chương trình thường niên dành cho các bé tại Hà Nội nói chung và tại trường Harvard Nhỏ nói riêng nhằm mục đích gắn kết toàn thể phụ huynh có con học tại Harvard Nhỏ, đồng thời gắn kết hơn nữa tình cảm giữa thầy và trò trong nhà trường.

Các bạn nhỏ sẽ được đi “Chợ quê” và mua sắm bằng những chiếc voucher mà cô thưởng tại lớp qua quá trình học tập của các bạn.

Tham gia chương trình các bé không chỉ hòa mình với những trò chơi mà còn có được những kỹ năng cần thiết để áp dụng vào trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Không gian trường trở nên rộn rã khi các bé hào hứng tham gia những trò chơi truyền thống đậm chất thôn quê ngày Tết như tò he, kéo co, ném còn, đấu vật, bịt mắt đập vung, cầu kiều, bắt cua bỏ giỏ... Không chỉ có trò chơi hấp dẫn, các gian hàng với nhiều vật phẩm do bố mẹ đóng góp và từ chính tay các bé, các cô của Harvard Nhỏ bài trí cũng mang đến nhiều kỷ niệm và ký ức Tết xưa thân quen.

Những trò chơi dân gian vô cùng hấp dẫn đã được diễn ra tại Trường Mầm non Harvard Nhỏ -Tầng 1, Nhà 25T1, KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hoạt động đón Tết là sự kiện lớn ở trường Harvard Nhỏ. Dưới sự ủng hộ nhiệt tình từ các bậc phụ huynh, sự sáng tạo của thầy cô và của các bé, sự kiện này mỗi năm lại mang một màu sắc riêng. Nếu các trường học tổ chức Tết truyền thống dành cho cả phụ huynh và bé thì tại Harvard Nhỏ Tết truyền thống chỉ dành riêng cho các bé. Sự kiện đã làm cho các bé tại Harvard Nhỏ rất hào hứng, từ những khâu chuẩn bị đến khi chương trình kết thúc.

Theo dõi các con từ khi cùng thầy cô chuẩn bị đến lúc tham gia chương trình, chị Phan Thuý Quỳnh - phụ huynh bé Phạm Nguyên Khôi hào hứng chia sẻ: “Cuộc sống thành phố hiện đại đôi khi khiến tôi không có thời gian chăm sóc và hiểu con mình trọn vẹn, nhất là ở lứa tuổi này. Vì thế, chương trình đón Xuân của Harvard Nhỏ là dịp tôi hiểu hơn về thế giới của các con, cách các em bé hiện nay đang dần lớn lên, dần học hỏi và tiếp thu nhiều điều trong cuộc sống như thế nào. Tôi cũng rất đồng tình với quan điểm cho trẻ biết nhiều hơn về Tết truyền thống của thầy cô khi tạo ra sự kiện ý nghĩa như thế này tặng các con.”

Trường Mầm non Harvard Nhỏ được biết đến như một địa chỉ tin cậy của các phụ huynh có con từ 18 tháng đến 6 tuổi ở khu vực Trung Hòa - Nhân Chính. Trường mạnh dạn áp dụng Chương trình giáo dục Đa nền tảng - dựa trên quá trình tiếp xúc, hiểu biết từng cá nhân trẻ, tiếp cận và tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Ba nền tảng thiết yếu của giáo dục Đa nền tảng là Thể chất, Phẩm chất và Kỹ năng (kỹ năng tư duy và kỹ năng xã hội).

Mặt khác, chương trình giáo dục của trường Mầm non Harvard Nhỏ vẫn dựa trên nền tảng Chương trình khung Giáo dục mầm non Việt Nam, được định hướng và thiết kế lại theo các phương pháp giáo dục hiện đại bởi chuyên gia từ Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc tại Hà Nội - UNIS Hanoi (United Nations International School of Hanoi) và các chuyên gia đến từ một số trường điểm của Hả Nội. Đó là Phương pháp Kích thích tư duy (Inquiry Based Learning) và phương pháp Tư duy hữu hình (Visible Thinking)

Chương trình học được thiết kế linh hoạt, xuất phát từ nhu cầu, sự hứng thú và phù hợp với vốn kinh nghiệm cá nhân của trẻ. Đồng thời, cho phép trẻ đưa ra các ý tưởng, các quan điểm cá nhân; tạo cơ hội cho trẻ thử nghiệm và đưa ra các kết luận của riêng mình; cho phép trẻ thể hiện suy nghĩ của mình bằng nhiều cách khác nhau.

Thông qua đó, trẻ trở nên mạnh dạn, tự tin hơn, được nuôi dưỡng và phát triển trí tò mò, ham hiểu biết, ham tìm tòi, khám phá, dần hình thành thói quen sống cởi mở, hòa nhã, tự tin không định kiến.

Bên cạnh chương trình học nhiều điểm nổi trội, nhà trường cũng thiết kế thực đơn ăn uống bán trú phù hợp với thể trạng và quá trình phát triển của từng lứa tuổi, từ đó, nỗ lực kiến tạo cho các bé một không gian phát triển toàn diện và nhân văn.

Trang Nguyễn