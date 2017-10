Ô nhiễm môi trường giết chết con người nhiều gấp 15 lần chiến tranh

Kết quả nghiên cứu được công bố trên trang web của tạp chí Lancet cho biết trong năm 2015, những căn bệnh do ô nhiễm môi trường gây nên đã cướp đi sinh mạng của gần 9 triệu người trên toàn thế giới, tương đương 16% tổng số các trường hợp tử vong.

Các nhà khoa học khẳng định con số này lớn gấp 3 lần so với số người chết do AIDS, lao và sốt rét cộng lại; gấp 15 lần so với do chiến tranh và các hình thức bạo lực khác.

Cũng theo các nhà nghiên cứu, chất lượng sinh thái tồi tệ giết nhiều người hơn thuốc lá, nghèo đói và thiên tai. Ô nhiễm trầm trọng là nguyên nhân 1/4 các trường hợp tử vong ở một số nước.

Ô nhiễm môi trường đặc biệt nguy hiểm cho trẻ em, sự tiếp xúc với hóa chất số lượng nhỏ trong giai đoạn sống trong tử cung và sơ sinh có thể dẫn đến tàn tật.

M.P (Theo Sputnik)