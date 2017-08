Nam giới sẽ như thế nào nếu sớm tiếp xúc với tranh ảnh khiêu dâm?

Các phát hiện cho thấy nam giới sớm tiếp xúc với hình ảnh khiêu dâm sẽ mong muốn thể hiện quyền lực với phụ nữ, còn những người đàn ông tiếp xúc với các hình ảnh khiêu dâm khi đã có tuổi sẽ dẫn đến sự chung chạ bừa bãi.

Nhà khoa học Alyssa Bischmann, nghiên cứu sinh tại Đại học Nebraska, Mỹ, cho biết “nghiên cứu này nhận thấy rằng ở lần đầu tiên xem các hình ảnh khiêu dâm, nếu nam giới có độ tuổi càng trẻ thì sẽ càng muốn thể hiện quyền lực với phụ nữ. Còn những người đàn ông xem các hình ảnh khiêu dâm lần đầu khi lớn hơn thì sẽ trở thành một tay chơi”.

Nghiên cứu này được trình bày tại Hội nghị Thường niên của Hiệp hội tâm lý học Mỹ lần thứ 125 tại Washington. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 330 người chưa tốt nghiệp đại học có độ tuổi từ 17 đến 54.

Trong những người tham gia khảo sát, độ tuổi trung bình của lần đầu tiên tiếp xúc với nội dung khiêu dâm là 13,37 tuổi, và người có độ tuổi tiếp xúc lần đầu trẻ nhất là 5 tuổi và già nhất là 26 tuổi.

Nhiều người cho biết, lần đầu tiên tiếp xúc với hình ảnh khiêu dâm của là do tình cờ (43,5%), trong khi 33,4% là do cố ý và 17,2% là do bị ép buộc. Gần 6% trong số người tham gia cho biết không tiếp xúc với những thứ đó.

Mặc dù các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một mối liên hệ quan trọng giữa độ tuổi của lần đầu tiên tiếp xúc với các hình ảnh khiêu dâm và hai lập trường của nam giới như trên, thì mức độ ảnh hưởng cũng khác nhau đối với từng người.

Đồng tác giả của nghiên cứu này – Chrissy Richardson – cho rằng những phát hiện này đã cung cấp thêm bằng chứng rằng việc xem các hình ảnh khiêu dâm thực sự có tác động đến những người đàn ông dị tính luyến ái (thích người khác giới), đặc biệt là đến quan điểm của họ về vai trò của tình dục.

Việc có thêm hiểu biết về mối quan hệ giữa việc xem các nội dung khiêu dâm và niềm tin của nam giới đối với phụ nữ có thể hỗ trợ cho các nỗ lực phòng chống tấn công tình dục, đặc biệt là các em trai tiếp xúc với những nội dung khiêu dâm này từ lúc còn nhỏ.

Thông tin này cũng có thể mang đến phương pháp điều trị các vấn đề tình cảm và xã hội khác nhau ở những nam giới trẻ đã xem các nội dung khiêu dâm.

