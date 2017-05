Hài hước hai chú chó đáng yêu hát song ca với cô chủ

Màn song ca hài hước giữa 2 chú chó đáng yêu và cô chủ của mình được kênh ViralHog đăng tải lên Youtube và nhanh chóng thu hút sự thích thú của cộng đồng mạng.

Người phụ nữ trong đoạn clip chia sẻ rằng cô được mời hát biểu diễn tại hội nghị DAR (Daughters of the American Revolution – một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ cho những phụ nữ là con cháu của những người tham gia cách mạng Mỹ). Khi đang chăm chỉ luyện giọng cho buổi biểu diễn tại nhà riêng của mình, thì bất ngờ 2 chú cún cưng của cô là Chopper và Harley thức giấc và “cất giọng hát” cùng cô. Cô còn hài hước chia sẻ: “Tôi thường gọi cậu bé lông vàng Harley kia là Simon (giám khảo cuộc thi Britain’s Got Talent) bởi cậu ấy luôn đưa ra những nhận xét thật long khi nghe thấy ai đang hát”.

Đoàn Dương(Theo Viral Hog)