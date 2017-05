Giày cao gót có thể làm hỏng đôi chân bạn

Có một khoảng thời gian mà Victoria Beckham không bao giờ rời khỏi đôi giày cao gót. Và thật ngạc nhiên khi nhà thiết kế thời trang này tuyên bố: “tôi không thể đi giầy cao gót nữa, ít nhất là trong khi làm việc”.

Bà Beckham không phải là người nổi tiếng đầu tiên bỏ rơi đôi giầy cao gót. Sarah Jessica Parker - người thủ vai một nhân vật trong bộ phim “Sex and the City” đã chạy quanh thành phố New York trên đôi giày của hãng Manolo Blahnik - cũng đã đổi sang đi giày đế bằng từ năm 2013. Trong khi bà Beckham đổi sang giày đế bằng do tính tiện dụng của nó, thì Parker quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của đôi chân.

Chuyên gia về các bệnh ở chân – Andrew Cladston – đã cho biết những tổn thương cho đôi chân khi mang giày cao gót. Đó là một danh sách các tác dụng phụ rất dài.

“Gót cao có thể tạo ra các cục chai ở ngón chân, giữa các ngón chân, làm tổn thương và khiến móng chân dày lên, làm các chỗ viêm ở ngón chân trở nên trầm trọng hơn, khiến cho da ở lòng bàn chân cứng hơn dẫn đến thay đổi hình dạng chân, ảnh hưởng đến đầu gối và hông, và cũng ảnh hưởng đến các chức năng của chân sau này”.

Một nghiên cứu của Đại học Stanford công bố từ tháng 12/2014 trên tạp chí chuyên về nghiên cứu chỉnh hình đã cho thấy rằng, việc đi giày cao khoảng 9cm trở lên có thể làm căng khớp gối và dẫn đến viêm xương khớp – loại bệnh viêm khớp phổ biến nhất ở Anh.

Mặc dù giày cao gót có thể mang lại nhiều vấn đề về thể chất, nhưng Gladstone cũng cho biết là “có thể nó lại chẳng gây ra vấn đề gì cả. Nhiều người có thể đi giày cao gót suốt cả ngày mà không bị làm sao”. Và ông cho rằng “điều này phụ thuộc vào hình dạng của chân – và việc ai có thể đi giày cao gót hay không đã được xác định từ khi còn trong bụng mẹ”,

Bỏ qua vấn đề về di truyền sang một bên, chuyên gia Gladstone cũng cảnh báo rằng không chỉ có giày cao gót mới dẫn đến các vấn đề với đôi chân.

“Thường thì khu vực giày bao xung quanh các ngón chân có thể gây ra những tổn hại nặng nề nhất – kể cả các đôi giày đế bằng cũng có thể làm hỏng chân” Và ông thường khuyên các bệnh nhân của mình rằng miễn là họ có thể đi lại thoải mái trên đôi giày, thì đó sẽ là độ cao giày phù hợp với họ.

Đối với những người luôn đi giày cao gót, thì bạn nên “chọn đúng đôi giày vào đúng dịp” và nên chọn những đôi giày thích hợp khi phải đi bộ lâu.

Và lời khuyên của ông chỉ đơn giản là: “Hãy lắng nghe đôi chân của bạn – nếu chúng đau, thì chúng cần được giải thoát”.

Anh Thư (Theo BI)