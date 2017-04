Dòng sông biến mất chỉ trong 4 ngày

Hiện tượng một dòng sông đột ngột ngừng chảy và đổi dòng qua hướng khác được gọi là (tạm dịch) “dòng sông bị đánh cắp” (river piracy). Nguyên nhân có thể đến từ các hoạt động kiến tạo của Trái đất hoặc các biến động về khí hậu trên hành tinh. Nhưng đó là những gì diễn ra trong vòng hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn năm. Vậy mà mới đây, dòng sông Slims ở Canada đã bị “đánh cắp” chỉ trong vòng 4 ngày – theo một công bố trên tạp chí Nature Geosciences.

“Chúng tôi đã thật sự thấy shock khi tận mắt chứng kiến dòng sông dần dần biến mất với thời gian chỉ tính bằng ngày. Mực nước của sông giảm xuống cực nhanh chỉ trong vòng vài ngày”, Dan Shugar – nhà địa mạo học tới từ đại học Washington Tacoma. Các thiết bị đo cho thấy mực nước tại sông Slims giảm liên tục từ 26 tới 29/5/2016. “Hiện tượng này trước nay chỉ thấy qua những dấu tích địa chất từ hàng ngàn năm trước, đây là lần đầu tiên điều này xảy ra thời đại của chúng ta”.

Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy sự khác biệt rất lớn của sông Slims trong 2 năm 2015 – 2016(nguồn: phys.org)

Sông Slims nằm ở phía tây bắc Canada và được “nuôi dưỡng” từ nguồn nước của sông băng lớn Kaskawulsh. Dòng sông vốn chảy ra phía biển Bering của Bắc cực thì nay ngừng chảy và đổi dòng theo hướng đông nam về phía Thái Bình Dương. Các nhà khoa học đã nghiên cứu khu vực này từ năm 2013. Vào năm ngoái, khi quay, họ đã ngỡ ngàng khi không còn nước tại đây.

Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng này được cho là do biến đổi khí hậu và hiện tượng ấm lên toàn cầu. Vào khoảng 300 năm trước vào thời kỳ Tiểu băng hà, sông băng phát triển tạo ra hai nhánh chảy về phía bắc ra biển Bering (sông Slims) và một nhánh chảy về phía nam ra Thái Bình Dương. Từ khoảng những năm 1950, sông băng lớn nhất Canada Kaskawulsh bắt đầu bị co rút lại do băng tan chảy. Băng tan khiến cho nước chảy xuống nhiều hơn cắt kênh băng chia hai nhánh sông và làm cho phần phía trên của sông Slims nhập vào nhánh phía nam và từ đó dòng chảy chủ yếu ra phía Thái Bình Dương khiến cho sông Slims không còn nguồn nước của mình.

Việc dòng sông Slims biến mất cho thấy tác động lớn của biến đổi khí hậu toàn cầu. Hơn nữa, việc thay đổi dòng còn khiến cảnh quan môi trường và các hệ sinh thái nơi đây bị ảnh hưởng. Tiến sĩ Shugar cho biết: “Chúng ta có thể thấy kinh ngạc bởi những gì mà biến đổi khí hậu có thể gây ra và những tác động đó có thể diễn ra nhanh hơn chúng ta tưởng rất nhiều”.

Huế Viên (Tổng hợp)