Chữ Thái hệ Lai Tay nhận giải đặc biệt giải Sáng tạo KH&CN

Nghệ An:

Với công trình “Nghiên cứu, sưu tầm biên soạn tài liệu và tổ chức dạy học chữ Thái hệ Lai Tay” của tác giả Sầm Văn Bình (thứ hai từ phải qua trái) ở xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Tối 16/5, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao giải “Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Nghệ An năm 2017”. Theo đó, đã có 43 công trình của các tác giả và nhóm tác giả được vinh danh tại lễ trao giải lần này.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2011, đến nay sau 17 năm, giải thưởng Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã góp phần khơi dậy, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh không ngừng lao động sáng tạo. Đồng thời tôn vinh các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, đội ngũ trí thức và những người lao động trên địa bàn tỉnh có những công trình nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Công nghệ đã được ứng dụng trong thực tiễn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Đây là năm đầu tiên giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Nghệ An được xét tặng 3 năm 1 lần, vì vậy, số lượng và chất lượng các công trình đều tăng hơn so với các năm trước. Năm nay có 109 công trình sáng tạo được gửi về Ban tổ chức. Một số đơn vị có các công trình nghiên cứu và ứng dụng có giá trị như Trường Đại học Y khoa Vinh; Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An; Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; Nhà máy sữa Nghệ An; Công ty xăng dầu Nghệ An; Điện lực Nghệ An…

13 công trình đạt giải cuộc thi Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Thanh niên Nghệ An năm 2017.

Theo đó, Ban tổ chức đã lựa chọn, vinh danh và trao thưởng cho 43 công trình xuất sắc thuộc các lĩnh vực Y tế, Công nghiệp, Nông nghiệp, Công nghệ thông tin, Tiểu thủ công nghiệp; Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Trong đó, giải đặc biệt thuộc về công trình “Nghiên cứu, sưu tầm biên soạn tài liệu và tổ chức dạy học chữ Thái hệ Lai Tay” của tác giả Sầm Văn Bình ở xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp. Ngoài ra có 9 công trình đạt giải Nhất, 6 công trình đạt giải Nhì, 13 công trình giải Ba và 14 công trình đạt giải Khuyến khích. Tổng số tiền thưởng của 43 giải là trên 762 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Nghệ An còn trao thưởng cho 13 công trình đạt giải cuộc thi Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Thanh niên Nghệ An năm 2017.

Trong đó có 1 giải Nhì, 4 giải Ba và 8 giải Khuyến khích với tổng số tiền thưởng gần 80 triệu đồng. Mục đích của giải thưởng này là nhằm khuyến khích thanh niên học tập, phát huy tính sáng tạo, nghiên cứu làm chủ Khoa học & Công nghệ. Đặc biệt, Hội đồng Khoa học & Công nghệ cấp tỉnh cùng đơn vị tài trợ đã tài trợ kinh phí khởi nghiệp cho 2 công trình có tính ứng dụng thực tiễn cao với mức 30 triệu đồng cho mỗi công trình.

43 tác giả, nhóm tác giả các công trình đạt giải Sáng tạo Khoa học và Công nghệ năm 2017

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần có nhận thức đúng đắn hơn về khoa học và công nghệ. Trên cơ sở đó phát động và tổ chức phong trào lao động sáng tạo trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình một cách sâu rộng và thiết thực. Quan tâm phát hiện và tạo mọi điều kiện cho những ý tưởng mới, những sáng tạo mới, những kinh nghiệm hay, có cơ hội được hoàn thiện và ứng dụng trong thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng kêu gọi các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đội ngũ trí thức, nhất là ở các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện, Trung tâm nghiên cứu; các doanh nghiệp; các kỹ sư, bác sĩ, cán bộ kỹ thuật, cán bộ chuyên môn trên các lĩnh vực, cùng đông đảo những người lao động hãy tâm huyết hơn, trách nhiệm hơn và sáng tạo nhiều hơn trong công việc, để ngày càng có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học và sáng tạo công nghệ được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Góp phần tăng chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, cũng như nâng cao hiệu quả của các hoạt động trên các lĩnh vực.

Cũng tại buổi lễ, ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018 và Giải sáng tạo Khoa học và Công nghệ Nghệ An giai đoạn 2018 - 2020.

Nguyễn Duy