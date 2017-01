Các bậc phụ huynh hãy cho con mình ăn đậu phộng

Các hướng dẫn dành cho những người mới làm cha mẹ luôn thay đổi theo thời gian, và khuyến nghị mới nhất của chính phủ Mỹ về thời điểm cho trẻ em ăn đậu phộng cũng là sự thay đổi mạnh mẽ nhất so với các tư vấn trước đó. Lời khuyên trước đó cho rằng không nên cho các bé ăn đậu phộng - ít nhất là trong thời kỳ còn ẵm ngửa.

Viện Dị ứng và Các bệnh truyền nhiễm Quốc gia của Mỹ (NIAID) đã trình bày về hướng dẫn mới, trong đó khuyên rằng nên sớm cho trẻ sơ sinh ăn các thực phẩm có chứa đậu phộng khi 4 – 6 tháng tuổi, và thậm chí có thể còn sớm hơn nếu trẻ dễ bị dị ứng và được các bác sĩ bật đèn xanh.

Ông Anthony S. Fauci - giám đốc viện NIAID – phát biểu “việc sống chung với dị ứng đậu phộng yêu cầu phải luôn luôn thận trọng. Ngăn ngừa phát triển hiện tượng dị ứng với đậu phộng sẽ cải thiện, cứu sống và giảm bớt chi phí chăm sóc y tế”. NIAID hy vọng việc thực hiện rộng rãi những hướng dẫn này sẽ ngăn chặn sự phát triển dị ứng đậu phộng ở nhiều trẻ em nhạy cảm, và cuối cùng sẽ làm giảm tỷ lệ dị ứng đậu phộng ở Hoa Kỳ.

Hướng dẫn mới này phản ánh sự thay đổi trong hiểu biết về dị ứng đậu phộng. Lời khuyên gần nhất được đưa ra bởi Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ từ năm 2000 đã khuyên các bậc phụ huynh nên tránh cho con em mình ăn đậu phộng, ít nhất là tới khi 3 tuổi.

Khuyến nghị mới này được bắt đầu từ các hướng dẫn trước đó, và có nguồn gốc là một nghiên cứu mang tính bước ngoặt trong năm 2015, nghiên cứu này cho rằng nên cho bé ăn các thực phẩm có chứa đậu phộng để ngăn ngừa dị ứng.

Tháng 2/2015, Nghiên cứu về dị ứng đậu phộng do NIAID tài trợ đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng với sự tham gia của hơn 600 trẻ sơ sinh. Các bé nằm trong độ tuổi từ 4 đến 11 tháng tuổi và được cho là có nguy cơ cao sẽ bị dị ứng với đậu phộng do trước đó đã bị dị ứng với trứng hoặc mắc eczema.

Các nhà nghiên cứu xếp các bé thành 2 nhóm ngẫu nhiên – một nhóm được ăn các thực phẩm chứa đậu phộng xay nhuyễn, và nhóm còn lại tránh tiếp xúc với đậu phộng cho đến khi tròn 5 tuổi – để kiểm tra xem liệu tránh ăn đậu phộng có thực sự là cách tốt nhất để ngăn ngừa dị ứng hay không.

Họ nhận thấy rằng, khi trẻ 5 tuổi, chưa đến 1% các bé đã ăn thực phẩm có chứa đậu phộng bị phát dị ứng từ 3 lần trở lên trong một tuần. Trong khi đó, tỉ lệ phát dị ứng ở ở nhóm tránh ăn đậu phộng hoàn toàn là 17,3%.

Nói cách khác: việc thường xuyên ăn đậu phộng trước 5 tuổi sẽ làm giảm 81% nguy cơ bị dị ứng đậu phộng ở những đối tượng trẻ nhỏ có nguy cơ cao sẽ phát triển dị ứng.

Dị ứng đậu phộng gây ra các ca tử vong do sốc phản vệ, hoặc co thắt đường hô hấp nhiều hơn so với bất kỳ loại dị ứng thực phẩm nào khác. Mặc dù các trường hợp tử vong rất ít, nhưng các bé bị dị ứng đậu phộng thường không cao lớn và sẽ phải chịu gánh nặng khi luôn phải tránh tiếp xúc với đậu phộng trong toàn bộ cuộc đời.

Trong hướng dẫn này, trẻ sơ sinh được xếp vào 3 nhóm: nhóm có nguy cơ cao, nguy cơ vừa phải, và nguy cơ thấp phát triển dị ứng đậu phộng. Lời khuyên cụ thể cho mỗi nhóm như sau:

Nhóm nguy cơ cao: khuyến nghị này đưa ra lời khuyên phải thận trọng đối với các trẻ bị eczama hoặc dị ứng trứng nặng. Khuyến nghị cho rằng có thể cho các bé đó ăn đậu phộng khi 4 – 6 tháng tuổi, nhưng chỉ sau khi đã được chuyên gia y tế kiểm tra. Theo tiến sĩ Matthew Greenhawt, công tác tại Viện nhi Colorado ở Aurora, và cũng là đồng tác giả của hướng dẫn này: Nếu dường như đứa trẻ sẽ có những phản ứng lớn do dị ứng với đậu phộng khi kiểm tra da, thì có thể bác sĩ sẽ khuyên trẻ đó nên tránh đậu phộng hoàn toàn.

Nhóm nguy cơ trung bình: Theo khuyến nghị này, các trẻ không có dấu hiệu của dị ứng nặng có thể tiếp xúc với đậu phộng ở mức độ vừa phải khi được 6 tháng tuổi mà không cần kiểm tra y tế trước đó. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Nhóm nguy cơ thấp: Đây là nhóm các bé không bị eczema hoặc dị ứng trứng. Các trẻ này có thể thoải mái ăn thực phẩm có chứa đậu phộng.

