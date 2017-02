Tết Đinh Dậu, hàng không giảm chậm huỷ chuyến, đường bộ tăng lưu lượng gấp 3 lần

Lĩnh vực vận tải hàng không, từ ngày 29 tết đến mùng 3 tết (ngày 26/01-30/01/2017), vận tải hàng không đạt tổng sản lượng hơn 1,2 triệu hành khách, tăng 21,1%; 8,4 nghìn tấn hàng hóa, tăng 30,9% so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2016.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển đạt 544.000 khách, 2.000 tấn hàng hóa, tăng tương ứng 15,4% về hành khách, 23,8% về hàng hóa so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2016.

Về chậm, hủy chuyến bay trong giai đoạn 5 ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giêng tức 26-30/01/2017), các hãng hàng không đã thực hiện 3.978 chuyến bay với 389 chuyến bay chậm, giảm 3,6 điểm so với cùng kỳ Tết Bính Thân 2016.

Dịp Tết Nguyên đán 2017 tỷ lệ chậm huỷ chuyến của hàng không đã giảm so với năm 2016

Tình hình khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong 5 ngày Tết, Tân Sơn Nhất đã tiếp nhận 1.760 chuyến bay đi và 1.742 chuyến bay đến, trung bình đạt 700 chuyến bay đi/đến hàng ngày. Sản lượng thông qua đạt 479.000 lượt hành khách tăng 14,6% so cùng kỳ năm trước và 2.900 tấn hàng hóa tăng 64,4% so cùng kỳ năm trước.

Đối với đường sắt, tổng số chuyến tàu phục vụ tính từ ngày 25/1 đến ngày 31/1 (từ ngày 28 đến ngày mùng 4 Tết) là 401 chuyến tàu khách và 302 chuyến tàu hàng. Tổng số khách đi tàu tính từ ngày 25/01/2017 đến ngày 31/01/2017 (từ ngày 28 đến ngày mùng 4 Tết) là 200.616 lượt hành khách, đạt 69,44% so với cùng kỳ năm 2016; sản lượng hành khách luân chuyển đạt 102,467 triệu hành khách/km, bằng 90,95% so với cùng kỳ năm 2016.

Đơn vị khai thác đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai lì xì cho tài xế lưu thông trên tuyến trong dịp Tết

Về đường bộ, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, công tác vận hành khai thác các tuyến cao tốc do VEC quản lý trong từ ngày 25/1, tức 28 Tết đến ngày 31/01, tức mùng 4 Tết, đã có những chuyển biến tích cực hơn so với những năm trước.

Theo đó, có tổng cộng gần 830.000 lượt phương tiện lưu thông an toàn trên 3 tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác, trong đó có 9.800 lượt phương tiện miễn phí. Trong đó, tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình phục vụ trung bình 47.800 lượt xe/ngày đêm, tăng 20% so với mức trung bình những ngày Tết năm 2016; đặc biệt ngày 28 Tết (ngày 25/1), tuyến đạt mức kỷ lục khi đạt xấp xỉ 74.000 lượt, tăng gần 3 lần so với ngày thường.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trung bình mỗi ngày đêm có 26.200 lượt xe thông qua, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái; cao điểm nhất là ngày 4 Tết (ngày 31/1) với 44.000 lượt phương tiện qua lại. Đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây trong 7 ngày Tết cũng đã đón nhận khoảng 311.000 lượt phương tiện, với riêng ngày 31/1 (tức mùng 4 tết), lượng xe lưu thông trên tuyến này cao điểm nhất đạt 65.000 lượt xe, tăng 2,3% so với ngày cao điểm nhất của Tết 2016.

Châu Như Quỳnh