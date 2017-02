Phạt hành chính thuyền chở quá khách khi tham quan đảo chè

Nghệ An:

Du khách tham quan đảo chè vào dịp đầu năm mới (ảnh P.Chương)

Như Dân trí đã thông tin, hoạt động vận tải hành khách trong đập thủy lợi Cầu Cau phục vụ khách tham quan đảo chè tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã hình thành từ đầu năm 2016. Tuy nhiên đến cuối năm 2016, ngành chức năng tỉnh Nghệ An kiểm tra và phát hiện công trình thủy lợi Cầu Cau chưa được cấp phép thành lập bến thủy nội địa, thuyền chuyên chở du khách tham quan chưa được đăng kiểm, người điều khiển thuyền chưa được cấp chứng chỉ đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Sở GTVT Nghệ An đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Nghệ An kiên quyết đình chỉ hoạt động bến thủy tự phát chưa được cấp phép và xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm.

Để đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải đường thủy nội địa tại đập Cầu Cau, ngày 11/1/2017, UBND huyện Thanh Chương có văn bản số 57, trình UBND tỉnh và Sở GTVT tỉnh Nghệ An về việc bổ sung quy hoạch, cho phép mở bến thủy nội địa tại hồ Cầu Cau và cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa tại đây. Cũng trong thời gian nay, ngành chức năng tỉnh Nghệ An đã tổ chức kiểm định các thuyền phục vụ khách du lịch cũng như sát hạch, cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện cho các chủ thuyền hoạt động chuyên chở khách trong đập Cầu Cau. UBND xã Thanh An cũng đã tổ chức cho các chủ thuyền ký cam kết đảm bảo an toàn cho khách khi tham quan đảo chè.

Thanh tra Sở GTVT Nghệ An lập biên bản xử phạt hành chính chủ thuyền chở khách quá quy định.

Vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua, lượng khách tham qua đảo chè Thanh An tăng cao. Ngày 3/2, đoàn công tác Sở GTVT Nghệ An do ông Nguyễn Quế Sự - Phó GĐ Sở GTVT Nghệ An dẫn đầu, kiểm tra công tác an toàn giao thông đường thủy nội địa tại đập Cầu Cau, gặp gỡ các chủ thuyền chở khách du lịch, yêu cầu các chủ phương tiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật về vận tải khách, kiên quyết xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm việc đảm bảo an toàn cho du khách.

“Tại thời điểm kiểm tra, có khoảng 30 phương tiện đang vận chuyển khách tham quan đảo chè. Các thuyền đều đã được kiểm định, người lái thuyền có đủ giấy tờ chứng chỉ điều khiển phương tiện, hành khách mặc áo phao khi lên thuyền tham quan đảo chè. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng phát hiện phương tiện chở số khách quá quy định và lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 700 nghìn đồng. Trường hợp nào chở quá 50% số khách theo quy định hoặc tái phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động và người lái thuyền bị tước chứng chỉ đủ điều kiện điều khiển phương tiện trong vòng 3 tháng”, ông Phan Huy Chương – Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho biết.

Hoàng Lam