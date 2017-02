Bến xe, nhà ga vắng lặng ngày mùng 7 Tết

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại bến xe phía Bắc (TP Huế) lượng xe và hành khách tại bến là rất ít. Sau Tết, lượng khách chủ yếu di chuyển vào Nam nhiều hơn đi ra các tỉnh phía Bắc. Chính vì thế, ở đây lượng khách vẫn rất thưa thớt.

Ở ga Huế tình trạng tương tự khi các khu vực nhà chờ, quán giải khác gần ga cũng ít khách rất nhiều so với các năm trước đây. Chị Nguyễn Thị Mơ, chủ một quán nước giải khát tại ga Huế chia sẻ: “Những năm trước đây, tầm những ngày này là khách đến không có chỗ để ngồi thế nhưng năm nay khách rất ít, quán rất ế ẩm”.

Nhiều bác chạy xe ôm ở các bến xe chia sẻ rằng rất ít khách đi. Vì giờ người ta có xe hết cả, chủ yếu tự chạy xe máy về quê hay đến bến xe gửi xe máy rồi đi xe khách về quê nên ít ai có nhu cầu đi xe ôm này nữa.

Ở bến xe phía Nam (TP Huế) lượng khách có tăng nhưng tăng ít 15-20% so với ngày thường. Khách chủ yếu đi TP HCM, Đà Lạt, Nha Trang, Gia Lai,… so với năm ngoái giảm 7-10%. Vì hiện nay, các cơ quan, xí nghiệp và các trường đại học thường hợp đồng chuyên chở nhân viên, sinh viên về tận quê ăn Tết nên nhu cầu đi lại giảm đáng kể. Đối với giá vé xe, tùy vào từng đơn vị giá vé tăng từ 20- 60% . Riêng đơn vị Hợp tác xã Tam Kỳ thì giá vé vẫn giữ nguyên.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Quyền Giám đốc bến xe phía Nam TP Huế cho biết: “Bến xe đã tăng cường quản lý và siết chặt không để cho tình trạng xe dù xe cóc lộng hành trong thời gian cao điểm này. Đặc biệt, chúng tôi tăng cường kiểm tra giá vé xe để không để tình trạng ép giá, nâng giá lên vé lên cao đột biến xảy ra”.

Dự kiến, trong hai ngày tiếp theo là những ngày cuối tuần lưu lượng người đi vào Nam sẽ tăng lên nhiều hơn so với mấy ngày hôm nay.

Ở Ga Huế có hành khách ngồi đợi tàu nhưng vẫn ít hơn so với mọi năm

Công an Cần Thơ ra quân tháng an toàn cao điểm trấn áp tội phạm trong dịp Tết nguyên đán Đinh dậu 2017

Ngày 3/2, theo số liệu của Ban ATGT TP Cần Thơ, trong những ngày Tết Đinh dậu 2017 ở địa bàn chỉ xảy ra 3 vụ TNGT, làm chết 4 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, số vụ TNGT tương đương; số người chết tăng 1 (tăng 33,3%); số người bị thương giảm giảm 100%.

Tất cả các vụ TNGT đều xảy ra trên đường bộ; riêng đường thủy trong 7 ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 không xảy ra TNGT.

Trong những ngày Tết, lực lượng chức năng đã tổ chức tuần tra kiểm soát ATGT được 873 cuộc với 3.294 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện và lập biên bản 403 trường hợp vi phạm về trật tự ATGT đường Bộ. Đối với đường thủy, đã tổ chức tuần tra kiểm soát 17 cuộc với 55 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong quá trình tuần tra kiểm soát không phát hiện ra trường hợp nào vi phạm trật tự ATGT đường thủy.

Cũng trong ngày 3/2, Bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ, cho biết: Trong dịp Tết nguyên đán, BV tiếp nhận 241 trường hợp TNGT đến khám tại bệnh viện có 103 trường hợp xảy ra trên địa bàn TP Cần Thơ, giảm 16,94% so với năm 2016 và chỉ có 67 trường hợp phải nhập viện điều trị, còn lại là điều trị ngoại trú.

Cũng theo bác sĩ Nghiêm, năm nay, trong các ngày nghỉ Tết không xảy ra ngộ độc hay các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe, tính mạng của nhiều người. Trong 7 ngày tết bệnh viện tiếp nhận và điều trị 8 trường hợp tự tử, chủ yếu tự tử bằng thuốc bảo vệ thực vật, trong đó, có 7 trường hợp cần phải nhập viện điều trị và 1 trường hợp cho điều trị ngoại trú..

Cùng ngày, theo đánh giá của UBND tỉnh Sóc Trăng, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn tỉnh không xảy ra trường hợp đốt pháo nổ, cháy nổ, đua xe trái phép. Hàng hóa được các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh chuẩn bị khá dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng. Giá cả các mặt hàng thiết yếu và hàng tiêu dùng Tết tương đối ổn định; tuy tăng, nhưng ở mức hợp lý, không có hiện tượng sốt giá. Công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng xã hội được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện với 75.000 phần quà tặng với tổng số tiền 23 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong 5 ngày Tết (từ ngày 30 đến mùng 4 Tết), toàn tỉnh phát hiện 06 vụ phạm tội trên lĩnh vực trật tự xã hội (tăng 4 vụ so với Tết năm trước). Hậu quả làm chết một người, bị thương tám người; đã đấu tranh làm rõ 6 vụ.

Tai nạn giao thông xảy ra 13 vụ (tương đương Tết năm trước), làm chết năm người (tăng một người), bị thương 21 người (tăng 6 người). Các cơ sở y tế trong toàn tỉnh tiếp nhận 3.207 lượt người khám cấp cứu, tai nạn (tăng 6% so với Tết năm trước). Trong đó, có 1.407 ca do tai nạn giao thông (gấp 2 lần Tết năm trước); 62 ca nhập viện vì ngộ độc thức ăn; 85 ca nhập viện do đánh nhau gây thương tích.

