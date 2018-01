Xác minh clip thiếu niên mặc đồng phục học sinh bị đánh hội đồng

Hà Nam:

Clip một thiếu niên mặc đồng phục học sinh bị đánh hội đồng gây bức xúc dư luận

Clip ngắn nam thiếu niên mặc đồng phục học sinh bị đánh là đồng phục học sinh của trường THCS Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Nhóm thiếu niên hành hung hội đồng là học sinh trường THPT C Bình Lục thuộc xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Hình ảnh thiếu niên mặc đồng phục học sinh bị đánh (ảnh cắt từ clip)

Theo đoạn clip ngắn này, một người đi xe đạp điện cầm điện thoại quay lại cảnh một thiếu niên mặc áo đồng phục của trường THCS Trịnh Xá cam chịu khi bị một nhóm thiếu niên khác lao vào đánh hội đồng trên con đường làng. Nguyên nhân dẫn đến vụ hành hung trên là do nhóm thiếu niên kia cho rằng nạn nhân đã thách thức mình và đây chỉ là đòn cảnh cáo ban đầu.

Clip ngắn này sau khi đăng tải trên mạng xã hội Facebook đã gây bất bình dư luận, rất nhiều bình luận bức xúc trước hành vi nhóm thiếu niên đánh nạn nhân dã man.

Ngày 11/1, ông Lương Nhân Thiên, Trưởng Công an xã Tràng An cho biết, phía Công an xã đã sang làm việc với ban lãnh đạo trường THPT C Bình Lục. Phía nhà trường đang xác minh xem nhóm thiếu niên trên có phải học trong trường hay không. Đồng thời, phía Công an huyện đã về địa phương để xác minh, làm rõ sự việc.

Đức Văn