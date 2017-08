Vụ “1 trường THPT có đến… 4 Phó Hiệu trưởng”: Điều chuyển 1 Phó Hiệu trưởng sang trường khác

Thừa Thiên Huế:

Theo đó, trường THPT An Lương Đông trước đây có 1 Hiệu trưởng và đến 4 Phó Hiệu trưởng vì lý do bất khả kháng.

Nguyên do là vì ông Huỳnh Thế Danh, nguyên Phó Hiệu trưởng trường An Lương Đông khi chuyển lên làm quyền Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phú Lộc, do không trúng cử vào huyện ủy viên nên không được giữ chức Trưởng phòng GD-ĐT huyện.

Ông Danh sau đó có nguyện vọng về lại trường cũ làm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng và được ngành giáo dục chấp thuận cho về trường vào tháng 2/2016. Lúc này, trường THPT An Lương Đông có 4 Phó Hiệu trưởng (gồm ông Danh, ông Hoàng Văn Sơn, ông Nguyễn Thanh Tuấn, bà Hà Thị Thanh Trà) và Hiệu trưởng là ông Đỗ Thiện Quang sẽ về hưu vào tháng 5/2016.

Trường THPT An Lương Đông là một trường lớn tại huyện Phú Lộc với 37 lớp

Nghĩ rằng 1 trong 4 Phó Hiệu trưởng tại trường sẽ lên thay ông Quang làm Hiệu trưởng, nhưng qua thời gian xem xét thì không ai khả thi nên ngành phải điều ông Nguyễn Khả, Hiệu trưởng THPT Phú Lộc về làm Hiệu trưởng THPT An Lương Đông.

Đáng lẽ công tác điều chuyển 1 trong 4 Phó Hiệu trưởng sang trường khác được tiến hành ngay trong năm 2016 thì thời điểm này ông Khả mắc bệnh nặng nên công việc trường phải chia ra cho 4 Phó Hiệu trưởng cùng làm.

Đến tháng 8/2017, theo kế hoạch, Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều chuyển Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Sơn (phụ trách cơ sở vật chất - ngoài giờ lên lớp) đến nhận công tác tại trường THPT Hương Thủy, Thị xã Hương Thủy và vẫn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng do trường mới này mới chỉ có 1 Phó Hiệu trưởng.

Trên website trường THPT An Lương Đông giờ cập nhật thông tin với 1 Hiệu trưởng và 3 Phó Hiệu trưởng theo quy định.

Đại Dương