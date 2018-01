Trắc nghiệm tiếng Anh: Những từ vựng quan trọng mô tả về bóng đá

Pitch (noun): sân bóng đá

Ex: The pitch is constantly being mowed at the moment.

(Sân bóng đang liên tục được cắt cỏ trong thời điểm này.)

Referee (noun): trọng tài

Ex: The referee sent off two French players.

(Trọng tài đã đuổi hai cầu thủ người Pháp ra khỏi sân cỏ.)

Goalkeeper (noun): thủ môn

Ex: He’s the best goalkeeper of the Can Tho Team.

(Anh ấy là thủ môn tốt nhất của đội Cần Thơ.)

Defender (noun): hậu vệ

Ex: It was the defender that contributed the most to our victory.

(Đó là hậu vệ đã đóng góp nhiều nhất vào chiến thắng của đội chúng tôi.)

Attacker (noun): tiền đạo

Ex: The team gave the visiting attackers and midfield men a hard time.

(Đội đó đã gây ra cho tiền đạo và trung vệ của đội khách gặp nhiều khó khăn.)

Goal (noun): bàn thắng

Ex: He scored a goal at the last minute.

(Anh ấy ghi một bàn thắng vào phút cuối cùng.)

Draw (noun): trận đấu hòa

Ex: He scored twice to force a 4–4 draw.

(Anh ấy ghi hai bàn để được một trận hòa 4 – 4.)

Win (verb): chiến thắng

Ex: The host team won 3 – 2.

(Đội chủ nhà thắng với tỉ số 3 – 2.)

Pass (verb): chuyền

Ex: Being blocked by the visiting defender, he has to pass the ball to another player.

(Bị chặn bởi hậu vệ của đội chủ nhà, anh ấy phải chuyền bóng cho một cầu thủ khác.)

Penalty (noun): quả phạt đền

Ex: We always practise penalties before a cup game.

(Chúng tôi luôn tập luyện đá phạt đền trước trận đấu.)

Chúng ta hãy cùng luyện tập từ vựng với những câu hỏi trắc nghiệm về bóng đá dưới đây:

Nhật Hồng