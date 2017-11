Trắc nghiệm: Nhiều cách nói thú vị về mặt trời trong tiếng Anh

Trước hết, bạn có thể dùng “ sun’’ như một danh từ để nhắc đến mặt trời…

Sun (noun): Mặt trời

Ex: The sun rises in the East. ( Mặt trời mọc ở hướng Đông ).

Không chỉ mang nghĩa là “mặt trời ’’, khi là một danh từ, “sun” còn có nghĩa khác

Sun (noun): ánh nắng

Ex: My cat is basking in the sun.

(Con mèo của tôi đang nằm sưởi dưới nắng.)

Ngoài ra, tương tự như khi nói đến chủ đề mưa ở bài trước,khi ta thêm đuôi "ny" vào sau danh từ ‘‘sun’’ thì ta sẽ được một tính từ chỉ đặc tính của thời tiết.

Sunny(adj): Trời nắng

Ex: It’s always sunny in Ho Chi Minh city.

(Trời luôn luôn nắng ở thành phố Hồ Chí Minh.)

Thêm vào đó bạn có thể dùng “sun” như một động từ diễn tả hoạt động.

Sun (verb): Tắm nắng

Ex: Peter could see Clare sunning herself on the beach.

(Peter đã thấy Clare đang tắm nắng trên bãi biển)

Và sau đây chúng ta cùng học từ vựng tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm nhé:

Nhật Hồng