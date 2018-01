Thành tích đáng nể của nam sinh là Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2017

Xuất sắc trong học tập

Sinh ra tại Bến Tre, chàng trai Nguyễn Thành An đam mê công nghệ thông tin từ thời học phổ thông. Quyết tâm theo đuổi đam mê cũng đạt kết quả khi năm 2013, An trúng tuyển vào ngành Công nghệ Thông tin của trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM. Trước đó, vào tháng 7/2013 An cũng được Sở GD-ĐT Bến Tre trao thưởng vì đỗ thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT của huyện Ba Tri.

Nguyễn Thành An trong lễ tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2017 (ảnh: Thành Đoàn)

Vào đại học, Thành An luôn cố gắng phát triển bản thân và vinh dự nhận được các danh hiệu như Bảng Vàng thành tích các năm học, bằng khen cho sinh viên xuất sắc... Cuối năm 2015, Thành An được lựa chọn đại diện tham gia chương trình giao lưu sinh viên quốc tế tại Trung Quốc. Sau chuyến đi, An đã tự đặt ra mục tiêu cho mình là phải tiếp tục đi du học và mang những thành tích nổi bật về Việt Nam tại các cuộc thi quốc tế. Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học về trí tuệ nhân tạo, từ mục tiêu và ước mơ của mình, Thành An đã từng bước chinh phục hết học bổng này đến giải thưởng khác của trường, thành phố, toàn quốc và quốc tế. Với An, những thành tích đó chỉ là sự khởi đầu, là động lực để Thành An phấn đấu nhiều hơn trên con đường phía trước.

Năm 2016, Thành An nhận học bổng CHEER-SAIC của ĐH Quốc gia TP.HCM dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng là “Khám chữa bệnh trực tuyến”. Tiếp tục phát triển đề tài, nhóm của An được giành được giải nhất cuộc thi AI Symptom Checker do lãnh sự quán Hoa Kỳ cùng trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM và sau đó, dự án đã giải nhì hội thi Tin Học Trẻ XXV của Thành Đoàn tổ chức với ứng dụng di động phát triển từ dự án kể trên.

Cũng trong năm 2016, dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Trần Minh Triết, Thành An đồng tác giả một bài báo khoa học quốc tế tại cuộc thi MediaEval. Nhờ đóng góp này Thành An đã được UBND Thành phố trao tặng giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2016. Ngay sau đó, Thành An nhận được học bổng JASSO của chính phủ Nhật Bản để tham gia nghiên cứu về nhận diện mặt người tại viện Japan Advanced Institute of Science and Technology từ tháng 12/2016 đến 2/2017. Kết thúc khóa luận tốt nghiệp, An ứng tuyển và may mắn nhận được học bổng Thạc Sĩ trị giá hơn 200 triệu đồng của chương trình liên kết giữa ĐHQG TP. Hồ Chí Minh và viện JAIST Nhật Bản.

Năm 2017, Thành An cũng đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đạt điểm 10/10 với đề tài “Tổng hợp và tìm kiếm trên video dựa trên phát hiện và nhận biết mặt người”. Cũng nhờ đề tài này mà An và nhóm bạn nghiên cứu đạt giải Nhất Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp trường, giải nhất Chung kết Giải thưởng Euréka cấp toàn quốc. Nghiên cứu của nhóm An được ban giám khảo cuộc thi đánh giá cao về tính ứng dụng trong việc xây dựng thành phố thông minh.

Biết cân bằng giữa các hoạt động

Bên cạnh việc học tập, Thành An còn dành thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa để trau dồi kỹ năng xã hội. Trong suốt quá trình học tập, Thành An đã có những đóng góp tích cực ở cương vị Bí thư Chi đoàn rồi Phó Bí thư Đoàn khoa, Đảng viên trong Chi bộ Sinh viên. Thành An đã đạt hàng loạt danh hiệu Sinh viên năm tốt các năm 2015, 2016, 2017 của trường ĐH Khoa học tự nhiên, cấp ĐHQG TP.HCM và đặc biệt là danh hiệu Sinh viên 5 tốt TP.HCM năm 2016, 2017; Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2017.

Nguyễn Thành An có thành tích học tập và hoạt động đáng nể (ảnh: Thành Đoàn)

Thành tích học tập khủng đúng chuẩn “con nhà người ta” thì Thành An còn có nhiều tài lẻ khác. An cho biết, rảnh rỗi vẫn cùng bạn bè đi uống cà phê, đi bơi, tham gia tình nguyện. Theo An, việc tham gia các chương trình tình nguyện cũng là cách “giải thoát” cho bản thân không bị áp lực gì về điểm số hay thành tích rèn luyện. "Đơn giản đó là lúc mình có thể hòa nhập với mọi người, giúp đỡ người khác, vận động chân tay và trò chuyện với bạn bè sau những giờ học", An chia sẻ.

Đặc biệt ngoài dành phần lớn thời gian trước máy tính, thế nhưng, An cũng thích hát và biết chơi nhiều loại nhạc cụ. An cũng tham gia vào câu lạc bộ guitar của trường, nhờ đó bản thân chàng trai này biết thổi sáo, chơi ghita và violon.

Chàng trai này bộc bạch rằng “Âm nhạc là thứ giúp mình giải tỏa căng thẳng rất tốt. Mỗi lúc quá mệt khi ngồi trước máy tính lâu, mình sẽ giành vài phút để hát mặc dù hát không hay lắm”.

Bên cạnh đó, An cũng chia sẻ thêm rằng dù bận rộn với việc học và nghiên cứu, nhưng mình vẫn dành thời gian để 2 tháng về quê thăm ba mẹ một lần.

Thành tích đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt của An là kết quả nỗ lực của chàng trai này trong suốt một quãng thời gian dài. Theo An, có rất nhiều bạn học rất giỏi, và có bạn thì hoạt động rất sôi nổi nhưng kết cục vẫn không đạt được danh hiệu này vì không cân bằng giữa các hoạt động.

An cũng cho biết kế hoạch sắp tới là tiếp tục cùng nhóm hoàn thiện đề tài “Tổng hợp và tìm kiếm video dựa trên phát hiện và nhận biết mặt người”. An cũng ấp ủ thiết kế ra một trang web thân thiện mà tất cả mọi người đều sử dụng được chứ không đơn thuần là những lý thuyết khô khan về thị giác máy tính. Đồng thời thực hiện thêm một nghiên cứu khác, hoàn thành khóa luận thạc sĩ và học lên tiến sĩ.

Lê Phương - Minh Đăng