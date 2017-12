Nhiều phụ huynh “sốc” khi xem clip bảo mẫu bạo hành trẻ

Đắk Nông:

Như Dân trí đã phản ánh, ngày 27/12 trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh bà Phạm Thị Vấn (SN 1954, trú tại thôn 7, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp) có hành vi bạo hành bé trai Đ.Đ.M.Đ (SN 2015).

Ngay sau đó, cơ quan chức năng của huyện Đắk R’lấp đã triệu tập bà Vấn để làm rõ những hành vi mà clip thể hiện.

Phụ huynh bất ngờ khi xem clip bạo hành trẻ

Sáng 27/12, sau khi đoạn clip được phát tán rộng rãi, rất nhiều phụ huynh đang có con em theo học tại điểm nuôi giữ trẻ này đã đến tìm gặp bà Vấn. Nhiều người cho biết, từ trước đến nay họ hoàn toàn tin tưởng bà Vấn nên khi xem clip này, họ rất bất ngờ và nhiều người bật khóc vì lo sợ con mình cũng là nạn nhân bị bạo hành.

Anh Đỗ Đắc Dương, bố đẻ của M.Đ. cho biết, sáng ngày hôm nay, gia đình vẫn đưa con đến gửi tại nhà trông trẻ do bà Phạm Thị Vấn làm chủ. Được một lúc sau, bà Vấn gọi anh lên chở cháu về vì nhà bà có việc. Khi về đến nhà, anh Dương được một người gọi ra quán cà phê và cho xem đoạn clip nói trên. Lúc đó, anh Dương mới tá hỏa khi thấy đoạn clip quay lại cảnh con trai mình bị chính bà Vấn hành hạ.

Theo anh Dương, gia đình anh đã gửi cháu Đ. cho bà Vấn trông coi với giá 1 triệu đồng/tháng từ tháng 8/2016 cho đến nay. Bà Vấn thường xuyên trông coi từ 10-15 cháu nhỏ nên gia đình tin tưởng gửi con, không ngờ bà ấy lại hành hạ trẻ con như thế.

“Tuần trước tôi phát hiện vùng bẹn của cháu có mấy nốt bầm tím nhưng lại nghĩ do cháu đóng bỉm nên bị vậy. Mỗi khi đưa cháu đến lớp học thì cháu khóc đòi về, bà Vấn lại bảo cháu lớn nên biết theo bố. Tôi đâu ngờ cháu khóc vì sợ bà Vấn”, anh này xót xa.

Công an huyện Đắk R’lấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với các cá nhân liên quan

Ngay trong sáng 27/12, anh Dương đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc điều tra, xử lý hành vi hành hạ trẻ em của bà Vấn.

Trong khi đó, chị Trần Thị Ngọc Thương (trú tại thôn 7, xã Đắk Wer) cũng tỏ ra bất ngờ khi xem clip trên. Chị này cho biết, chị cũng có gửi 1 đứa con gái (hơn 3 tuổi) cho bà Vấn trông giữ đã hơn 2 năm nay. Thỉnh thoảng, chị còn đưa cả cháu trai đầu đang học lớp 1 lên chơi với em gái.

“Có hôm tôi gửi cô Vấn trông coi hai cháu đến 11h đêm mới đến đón. Sau khi xem xong clip, tôi có hỏi con trai là cô Vấn có hay đánh em hay không thì được trả lời là “Bà ấy... có hay đánh nhưng ít ít”. Khi con gái chị xem clip thì nhận ra ngay đó là bà Vấn và chỉ tay nói “bà…bà”, chị này thông tin thêm.

Chị Thương cho biết, mặc dù thi thoảng bị cô Vấn đánh nhưng các cháu cũng rất quý cô, đi học mà không đòi về. “Hôm trước, cô Vấn có than thở với tôi rằng cháu Đ. hình như gặp vấn đề về tâm lý, liên tục đi vệ sinh ra quần. Cô Vấn có ý định trả cháu cho bố mẹ chứ không nhận chăm sóc nữa. Có lẽ vì cháu vệ sinh ra quần nhiều lần nên cô Vấn cả giận mất khôn, chứ phụ huynh ở đây ai cũng biết cô ấy rất thương trẻ”, chị này tiết lộ thêm.

Bên trong nhà trẻ nơi bà Vấn nhận nuôi dưỡng 10-15 cháu

Tương tự, anh Nguyễn Thành Luân (trú thôn 6, xã Kiến Thành) cũng cho biết, anh gửi con trai ở đây đã được một thời gian dài, cháu có vấn đề về tâm lý nhưng chưa bao giờ thấy cháu bị thâm tím, sứt sát gì từ ngày đi học ở đây.

“Thực sự khi xem clip này, chúng tôi cũng rất sốc vì không nghĩ một người nuôi dạy, yêu thương trẻ lại có hành động như vậy”, anh Luân cho hay.

Ông Trần Văn Nhân, Trưởng Công an xã Kiến Thành cho biết, hiện địa phương đã phối hợp với lực lượng công an, viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk R’lấp tổ chức kiểm tra thực tế, làm việc trực tiếp với bà Vấn và khám xét hiện trường. Đúng là đoạn clip trên đã quay lại cảnh bà Vấn bạo hành cháu bé. Được biết, hôm đó cháu Đ. có đi ngoài mấy lần, bị vấy ra cả mông, chân và xung quanh hậu môn. Bà Vấn có đưa cháu ra cọ rửa bằng khúc gậy có bịt giẻ. Do cháu bé cứ khóc mãi nên bà có lấy tay vỗ mấy cái lên đầu.

Ông Đặng Bá Hiệp, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đắk R’Lấp cho biết, sau sự việc này, Phòng sẽ kiểm tra lại toàn bộ cơ sở giáo dục, điểm nuôi giữ trẻ trên địa bàn. Nếu cơ sở, điểm này đủ điều kiện thì cấp phép hoạt động, còn điểm nào không đủ điều kiện thì kiên quyết đóng cửa.

Dương Phong