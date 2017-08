Huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế “ẵm” hơn 114 triệu đồng tiền thưởng

Ngày 15/8, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định khen thưởng cho học sinh giỏi quốc tế, khu vực, học sinh giỏi quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 của tỉnh Nghệ An.

Mức thưởng dành cho học sinh đoạt HCV Olympic quốc tế là 78 triệu đồng, HCB Olympic quốc tế là 65 triệu đồng. Năm 2017, Nghệ An có 2 học sinh giành HCV Olympic Quốc tế các môn Toán học và Vật Lý (Nguyễn Cảnh Toàn và Trần Hữu Bình Minh), 2 học sinh đạt HCB Olympic Quốc tế các môn Hóa học và Vật lý (Phan Tuấn Linh, Hoàng Nghĩa Tuyến). Cả 4 em đều là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Ngoài 4 học sinh này, UBND tỉnh Nghệ An cũng khen thưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và 5 giáo viên của trường - những người đã trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng các học sinh nói trên. Mức thưởng dành cho các giáo viên tương đương với mức thưởng cho học sinh đoạt giải và theo số lượt học sinh đoạt giải.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Sở GD&ĐT Nghệ An và các học sinh đoạt giải Olympic quốc tế tỉnh Nghệ An báo công trước tượng đài cụ Phan Bội Châu trong khuôn viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (ảnh Nguyễn Duy)