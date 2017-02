Học sinh bày tỏ lo ngại về mối nguy bị quấy rối tình dục

TPHCM:

Học sinh lo sợ an toàn

Em Bùi Nguyễn Quỳnh Mai, học sinh bậc THCS ở quận 9 “rung chuông” về mối nguy quấy rối tình dục đối với trẻ em khi thẳng thắn: “Em không ngại nói mình từng là nạn nhân bị quấy rối tình dục. Do được chuẩn bị về cách ứng phó, chuẩn bị về tâm lý... nên em đã vượt qua”.

Em Bùi Nguyễn Quỳnh Mai phát biểu tại chương trình.

Ngay trong lớp của Mai, có trường hợp bạn nữ bị quấy rối bị hoảng loạn về tâm lý phải nghỉ học hai tuần liền mới quay trở lại trường học.

Em Nguyễn Ngọc Lan Anh, ở Thủ Đức bày tỏ lo ngại rất nhiều vụ hiếp dâm, bạo lực, giết người... đang nhằm vào đối tượng học sinh. Nguy hiểm rình rập đáng sợ nhất là học sinh không có khả năng tự vệ, khả năng bảo vệ bản thân.

Lan Anh đề xuất cần đưa thêm các chương trình về kỹ năng sống, dạy võ tự vệ, ứng phó với các tình huống nguy cấp cho học sinh để các em tự tin trước các tệ nạn.

Học sinh bày tỏ ý kiến với lãnh đạo tại buổi gặp gỡ.

Tiếp chủ đề này, Trần Quỳnh Mai Anh, HS Trường THCS Nguyễn Hiền nêu ý kiến có nhiều vụ bắt có, mất tích... xảy ra với thanh thiếu niên. Các bạn đang ở đâu? Có còn sống không... là điều làm các bạn học sinh rất sợ hãi và mang sự sợ hãi đó mỗi khi ra trường, hay cả khi đến trường.

Có sân chơi nhưng lấy đâu thời gian để chơi

Áp lực học tập, việc học nặng về lý thuyết là vấn đề muôn năm cũ luôn được thiếu nhi nêu ý kiến lên các cấp lãnh đạo trong các chương trình gặp gỡ hàng năm.

Em Mai Hải Yến, học sinh Trường THCS Đoàn Kết, quận 8 cho hay kiến thức ở trường rất nặng nhưng các em không nắm được là bao. Em đề xuất việc thi cử nên thay đổi, thay vì kiểm tra trên giấy đọc văn bản thông thường hãy chuyển qua kiểm tra bằng xử lý tình huống như với môn Giáo dục Công dân, diễn kịch ở môn Văn, kể chuyện ở môn Lịch sử...

Nhiều học sinh nói về áp lực học tập nặng nề.

Em Nguyễn Lê Thành Công, ở Tân Phú thẳng thắn nói rằng với lượng kiến thức lớn, không chỉ học ở trường mà nhiều học sinh đang bị phụ huynh và cả giáo viên “ép” đi học thêm bên ngoài hoặc tạ nhà cô giáo. Việc này làm học sinh rất mệt mỏi.

Trong khi nhiều thiếu nhi đề xuất với lãnh đạo xây thêm nhiều sân chơi cho trẻ em thì Công chỉ ra sự thật dù có khu vui chơi nhưng với việc học như vậy thì học sinh cũng sẽ không có thời gian, điều kiện để chơi.

Công tha thiết: “Các bác hãy nói với nhà trường, với bố mẹ về việc học hành quá tải và mong muốn của chúng con”.

Khi Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hồng Sơn trả lời về các vấn đề liên quan đến học hành, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã hỏi thẳng: “Các em nói về việc bị ép học thêm, ngành giáo dục có hứa với các em chấm dứt tình trạng này?”.

Ông Lê Hồng Sơn cho biết, trong nhiều năm qua ngành giáo dục rất quyết liệt với vấn nạn dạy thêm học thêm tiêu cực, nhất là trong năm 2016 đã có nhiều trường hợp bị xử lý. Ngành đã phân công tránh nhiệm rất cụ thể cho hiệu trưởng, thậm chí là cho tổ trưởng bộ môn để hạn chế việc ép học sinh học thêm.

“Năm 2017, ngành sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện các biện pháp để chấp dứt tình trạng này”, ông Sơn nói.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GĐ-ĐT TPHCM cho biết ngành sẽ cố gắng chấm dứt nạn ép học sinh học thêm.

Về việc đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở GD-ĐT TPHCM đã ký liên tịch với Công an Thành phố từ 5 năm nay. Trong đó, có tổ chức việc dạy khả năng tự vệ đến học sinh, kỹ năng phòng tránh bị xâm hại tình dục đến học sinh các trường THPT, THCS. Tuy nhiên đến nay mới chỉ thực hiện được ở khoảng 40% số trường.

Ông Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, ngành công an cũng đã báo cáo với lãnh đạo thành phố về hành vi quấy rối tình dục. Công an TP.HCM, cũng đã đến một số trường để chỉ dạy học sinh kỹ năng tự vệ cơ bản. Thời gian tới, Công an TP.HCM tiếp tục chỉ đạo cả hệ thống công an chứ không chỉ Phòng Cảnh sát Hình sự, cùng hối hợp các cơ sở giáo dục, tham gia hỗ trợ học sinh.

Ông Phong cũng nhấn mạnh, lực lượng công an có nhiệm vụ nhận diện, xử lý những kẻ có hành vi xâm hại tình dục để bảo đảm an toàn cho mọi người. Bên cạnh đó, học sinh cũng hãy mạnh dạn phản ứng, liên tiếng về vấn nạn xâm hại tình dục để cộng đồng ủng hộ, đẩy lùi tội ác này.

Hoài Nam