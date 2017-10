GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân: Các trường đại học chính là cái “nôi” sáng tạo

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện đã phát biểu như vậy trong dịp thăm lại trường ĐH Bách khoa TP.HCM nhân dịp trường tổ chức kỉ niệm 60 năm thành lập. Đây là ngôi trường nơi ông từng giảng dạy và đảm trách vai trò Phó Hiệu trưởng.

Cũng trong dịp này, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai) của Chủ tịch nước cho Trường ĐH Bách khoa TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào tạo.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương cho trường ĐH Bách khoa TP.HCM nhân dịp kỉ niệm 60 năm thành lập trường.

Phần mềm mang lại giá trị xuất khẩu cao

Tại lễ kỷ niệm, GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân phát biểu rằng: "TP.HCM rất tự hào khi có ĐH Quốc gia TP.HCM. Chúng tôi luôn coi Trường ĐH Bách khoa TP.HCM là của mình, hỗ trợ và phát huy năng lực của nhà trường cho sự phát triển của thành phố. Trong hơn 80.000 sinh viên tốt nghiệp của nhà trường, rất nhiều người đã và đang làm việc các lĩnh vực của TP.HCM, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố”.

Bên cạnh thành tựu về đào tạo, ông Nhân rất trân trọng trong 8 năm qua nhà trường góp phần tiên phong khởi động chương trình ươm tạo doanh nghiệp đối với cán bộ trẻ, sinh viên. Ngày nay có hơn 30 doanh nghiệp đã trưởng thành trong số đó và đặc biệt có năm doanh nghiệp thành công vào loại tốt trên thị trường.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết thêm TP.HCM cùng cả nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đó là vai trò của khoa học công nghệ, của tri thức ngày càng khẳng định. Trong quá trình đó các trường đại học chính là cái nôi, trung tâm sáng tạo. TP.HCM có Khu công nghệ cao thành công nhất cả nước. Những người hoạt động tích cực trong khu này cũng từ Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trồng cây tại khuôn viên ngôi trường mình từng đảm trách cương vị Phó Hiệu trưởng.

“Chúng tôi tin tưởng và mong muốn rằng Trường ĐH Bách khoa và ĐH Quốc gia TP.HCM nói chung sẽ đóng góp vào các đề án trọng tâm của thành phố như: đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, trong đó phát huy tiềm lực sáng tạo của các ngành của nhà trường cho thành phố, từ quản lý thông minh ở tầm xây dựng hoạch định chiến lược, xây dựng cơ sở tích hợp dữ liệu dùng chung đến các ngành thông minh như giáo dục, y tế, giao thông thông minh….”, ông Nhân nói.

Cũng theo ông Nhân, TP.HCM rất coi trọng chương trình phát triển công nghiệp vi mạch mà các thầy của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) hơn 10 năm trước đã khởi đầu, để trở thành ngành mũi nhọn của thành phố. Thành phố đã đặt hàng các thầy của ĐHQG TP.HCM cùng các doanh nghiệp biến TP.HCM này trở thành trung tâm sản xuất thiết bị nông nghiệp thông minh theo nhu cầu của vùng phía Nam.

Ông Nhân nêu: “Càng ngày chúng ta càng thấy lợi thế của Việt Nam chính là con người và đất. Cách đây 20 năm, xuất khẩu của nước ta dựa rất lớn vào dầu thô, than và gạo nhưng hiện nay đóng góp của ba lĩnh vực này rất khiêm tốn so với xuất khẩu thành phố. Chín tháng đầu năm nay chúng ta xuất khẩu được 150 tỷ USD thì dầu và than cộng lại là 2,4 tỉ USD, gạo là 2 tỉ USD, cà phê là 2,5 tỉ USD nhưng xuất khẩu rau và trái cây hiện là 2,6 tỷ USD. Điều đó chứng tỏ dù đất của chúng ta không nhiều, dân số lớn nhưng thâm canh tốt, ứng dụng công nghệ cao thì chính nông nghiệp trở thành nền kinh tế phát triển bền vững và ít phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời theo ước lượng 9 tháng đầu năm, xuất khẩu phần mềm đạt 3 tỉ USD (hơn hẳn xuất khẩu dầu, gạo, cà phê). Đó chính là một tín hiệu vui trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế của đất nước ta. Bởi việc trồng rau và trái cây cũng như lĩnh vực phần mềm không đòi hỏi về nhiều về đất đai nhưng kết quả xuất khẩu lại cao. Trong bối cảnh đó, tôi tin tưởng rằng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM sẽ tiếp tục đóng góp xuất sắc vào sự phát triển của thành phố và đất nước”.

Trường ĐH đi đầu về kiểm định chất lượng

Phát biểu về nhà trường, GS.TS. Vũ Đình Thành, Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết: bên cạnh các chương trình truyền thống, trường đang tập trung mở rộng đào tạo các hệ chất lượng cao và hệ liên kết quốc tế; sinh viên được học tập các môn học giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, do trường đối tác nước ngoài cấp bằng hoặc cấp bằng đôi giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân tham quan Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ của ĐH Bách khoa TP.HCM

Nhà trường cũng đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng là một trong bốn trường đại học đầu tiên của VN chính thức được công nhận đạt kiểm định chất lượng cấp trường theo tiêu chuẩn của HCERES (Pháp - châu Âu) với thời gian công nhận là 5 năm (tháng 6/2017 đến 6/2022).

Trong tháng 9/2017, trường cũng đã hoàn thành kiểm định chất lượng cấp trường theo tiêu chuẩn quốc tế AUN-QA (khu vực Đông Nam Á).

Trường cũng là đơn vị đầu tiên trong cả nước có hai chương trình đạt chuẩn kiểm định ABET của Hoa Kỳ (khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính). Trường cũng đã có 11 chương trình đạt chuẩn kiểm định AUN-QA, bảy chương trình đạt chuẩn kiểm định CTI của Pháp và châu Âu…

Trong nghiên cứu khoa học, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 trường đã thực hiện 441 đề tài với tổng kinh phí thực hiện hơn 65 tỉ đồng. Số lượng bài báo khoa học đã được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế trong năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017 là 707 bài, trong đó số bài báo quốc tế là 292 bài (gồm 175 bài ISI) và số bài báo trong nước là 415 bài.

Hoạt động chuyển giao công nghệ của trường cũng ngày càng được mở rộng về cả chất lượng và số lượng, doanh thu trong năm 2016 của trường đã đạt gần 165 tỉ đồng.

Được biết, trường ĐH Bách khoa TPHCM được thành lập từ năm 1957, tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ. Năm 1976, trường chính thức mang tên ĐH Bách khoa TP.HCM và trở thành thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM từ năm 1995. Trải qua 60 năm, trường đã đào tạo hơn 80.000 kỹ sư, cử nhân và hơn 10.000 thạc sĩ, 200 tiến sĩ làm việc trên khắp cả nước và nhiều nơi trên thế giới.

Lê Phương